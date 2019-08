10:50 Uhr

Feiern in der Region vom 2. bis 3. August

Die Partytermine für den Landkreis Donau-Ries im Überblick.

Freitag, 2. August

Schwörsheim: Plattenparty mit DJ Flow am Sportplatz.

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Harburg: Brückenfest: Till Monday und Four on the Floor live.

Nördlingen: Living: Freutag.

Samstag, 3. August

Oettingen: White Party ab 19 Uhr beim Tennis-Club Oettingen.

Otting: Beachparty der KLJB ab 20 Uhr.

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Harburg: Brückenfest: Rockaholics Buam live.

Nördlingen: Living: Living Saturday.

Themen Folgen