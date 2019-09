vor 8 Min.

Freie Schule darf in Donauwörth bauen

Hinterhalb des Biomarktes an der Sallingerstraße in Donauwörth plant die Freie Schule Lech-Donau ihre neue Einrichtung. Bis zu 350 Schüler sollen in einem dann komplett entkernten Gebäude unterrichtet werden. Die geschäfte werden weiter bestehen.

In einem ehemaligen Möbelhaus an der Sallingerstraße soll eine neue Schule entstehen. Was dort konkret geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Es klingt erst einmal seltsam: Dort, wo einst „Möbel Ass“ Stühle und Tische verkaufte, werden bald Schüler schreiben, rechnen und lesen lernen. Abwegig ist das Ganze jedoch nicht, sondern ziemlich nüchterne Realität, wenn man auf die Pläne blickt, die am Montagabend im Bauausschuss der Stadt Donauwörth präsentiert wurden. Baurechtlich steht den Plänen der Freien Schule Lech-Donau nun nichts mehr im Wege.

Die Freie Schule ist bislang im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach (Landkreis Dillingen) beheimatet, sie platzt aber – wie berichtet – mittlerweile dort aus allen Nähten. Zudem kommen bis zu drei Viertel der Schüler aus dem Kreis Donau-Ries, was ebenfalls einen Umzug nahelegte. Zudem will die Schule nachvollziehbarerweise weiter wachsen. Eine Alternative zum Standort Lauterbach fanden die Veranwortlichen in Donauwörth im Wörnitz-Center.

Turnhalle, wo früher Möbel verkauft wurden

Dort steht seit einiger Zeit das Gebäude leer, in dem das eingangs erwähnte Möbelhaus vormals seinen Verkauf hatte. Im Vorfeld hatte man Räumlichkeiten bei St. Ursula in der Innenstadt als auch die Option eines Baus im künftigen Alfred-Delp-Quartier geprüft. In dem ehemaligen Verkaufsgebäude soll das Erdgeschossareal hinterhalb des Biomarktes entkernt und im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss zu einer Schule ausgebaut werden, wie Rechtsdirektor Richard Lodermeier am Montag erläuterte. Der Hauptzugang wird von Norden her erfolgen, also auf der rückwärtigen Seite des Wörnitz-Centers. Im Erdgeschoss wird mittig die Schulturnhalle eingerichtet. Ebenfalls im Erdgeschoss sind Technikräume für die Schüler sowie eine Kindertagesstätte geplant.

Die Klassenräume sollen im Obergeschoss eingerichtet werden. Es sind laut Lodermeier 14 Klassen geplant, in der Kita könnten bis zu 40 Kinder Platz finden. Wie die Geschäftsführerin der Freien Schule, Sandra Gärtner, auf Nachfrage unserer Zeitung informiert, sollen am neuen Standort bis zu 350 Schüler unterrichtet werden, 75 sind es bisher in den kleineren Räumlichkeiten Lauterbach. Gärtner freut sich auf den Umzug, der „auf jeden Fall“ stattfinde, obgleich es noch viel zu tun gebe: „Es wird fast ein Neubau.“

OB Neudert von dem Projekt angetan

Der Antrag sei für die Stadt klar genehmigungsfähig, wie Lodermeier erläuterte. Oberbürgermeister Armin Neudert (CSU) begrüßte das Projekt, auch weil in die leer stehende Immobilie bald wieder Leben komme, ohne dass mit einem neuen Ladengeschäft weitere Konkurrenz für die Innenstadt entstünde. Manfred Hofer (EBD) nannte die Schule auch hinsichtlich des neuen Standortes „verträglich“, die Einrichtung sei letztlich eine attraktive Alternative. Ähnlich unterstützend äußerten sich die Stadträte Josef Reichensberger (AL/ JB) und Albert Riedelsheimer (Grüne). Nachfragen der Ausschussmitglieder gab es vor allem mit Blick auf die Parkplatzsituation. Wie Richard Lodermeier erklärte, wurden durch den Wegfall des Möbelhauses 37 Stellflächen frei, 33 davon fallen fortan der Schule zu. Da die Schule vor Beginn der Ladengeschäfte öffnet, erwartet man bei der Stadt keine Verschärfung der Verkehrsproblematik durch den Schulverkehr.

Die Freie Schule Lech-Donau orientiert sich an der Waldorf-Pädagogik. Der Weg auf der Waldorfschule zu den staatlichen Abschlüssen unterscheidet sich von der Regelschule. Es gibt nach Auskunft der Schule kein Sitzenbleiben, Noten erhalten die Schüler erst ab der Oberstufe. Ebenso entfällt laut Schule „die frühe Selektion der Kinder in der vierten Klasse, es gibt eine konstante Klassengemeinschaft bis zur Oberstufe“. Ziel der Waldorfpädagogik sei es, „den Schülern Fähigkeiten und Kenntnisse auf einer breiten Basis zu vermitteln“.

Ab der ersten Klasse werden die Kinder in zwei Fremdsprachen – Englisch und Französisch – unterrichtet. Neben den regulären Fächern wird großes Augenmerk auf die Entwicklung der handwerklichen, künstlerischen und musischen Fähigkeiten gelegt. Ein Förderantrag bei der Regierung ist gestellt, bei den Verantwortlichen der Schule ist man zuversichtlich, „den Umzug zum Schuljahr 2021/22 realisieren zu können“.

Weitere Infos: Unter www.lech-donau.de können sich Interessierte über die Freie Schule Lech-Donau informieren. Außerdem finden am 8. Oktober um 10 Uhr und am 6. November um 18 Uhr Informationsveranstaltungen statt (Adresse: Schulstraße 18 im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach). Anmeldungen und Informationen unter der Telefonnummer 08274/997000.



