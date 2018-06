vor 39 Min.

Fünf Verletzte nach Auseinandersetzung in Erstaufnahmeeinrichtung

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth hat es eine Auseinandersetzung zwischen Bewohnern und Sicherheitskräften gegeben.

Bewohner und Sicherheitskräfte sind in der Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth aneinandergeraten. Am Ende des Abends gab es fünf Verletzte.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth ist es am Montagabend erneut zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Bewohner und Sicherheitskräfte seien demnach in Streit geraten. Ersten Informationen zufolge sollen dabei fünf Beteiligte leicht verletzt worden sein. Die Polizei habe die Lage nach eigenen Angaben "schnell unter Kontrolle" gehabt.

Im März war es in der Donauwörther Erstaufnahmeeinrichtung zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und der Polizei gekommen. Diese hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile sind alle 30 festgenommenen Personen wieder auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft Augsburg Ende Mai mitteilte. Die Haftbefehle gegen sie sind aufgehoben worden. (AZ)

