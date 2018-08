vor 30 Min.

Fünfstelliger Schaden durch Stromausfall

Ein Supermarkt musste alle Waren in den Kühl- und Gefrierlagern wegwerfen.

Ein Supermarkt musste alle Waren in den Kühl- und Gefrierlagern wegwerfen.

Ein Stromausfall hat in einem Verbrauchermarkt am Mittwochvormittag in Monheim (Landkreis Donau-Ries) für einen hohen Sachschaden gesorgt. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr löschen.

Die Kameraden kümmerten sich um die Entlüftung des Marktes. Da es nicht möglich war, die komplette Hauselektrik auf anderem Weg aufzubauen musste das Geschäft schließen. Die vollständige Ware in den Kühl- und Gefrierlagern wurde damit unbrauchbar.

Eine Überprüfung ergab laut Polizei, dass es sich nach ersten Feststellungen um einen Schmorbrand an einem Glasfaserkabel gehandelt hat, der die Stromversorgung außer Betrieb setzte. Der Schaden ist noch nicht beziffert, wird aber auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. (dz)

Themen Folgen