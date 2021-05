Marco Schuster wechselt zum SC Paderborn

Der Röglinger Profifußballer Marco Schuster wechselt in die Zweite Liga. Was ihn auszeichnet und warum er sich für einen Wechsel nach Paderborn entschieden hat.

Marco Schuster wechselt von Waldhof Mannheim in die Zweite Liga. Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus Rögling schließt sich dem SC Paderborn an, wie beide Vereine übereinstimmend berichten. Nachdem Schuster bereits im vergangenen Sommer mehrere Angebote aus der 2. Bundesliga erhalten hatte, folgt nun der Schritt von Drittligist Mannheim eine Klasse höher.

In der Jugend war Schuster für BC Blossenau, den TSV Nördlingen und den FC Augsburg aktiv. Seit 2017 läuft er für den Waldhof auf und schaffte dort 2019 den Sprung in die Dritte Liga. In 113 Spielen erzielte er 7 Tore und legte deren 8 auf.

Marco Schuster bei Waldhof Mannheim einer der Stammspieler

„Marco hat sich in den vergangenen vier Spielzeiten zu einem unserer Leistungsträger entwickelt", sagt Jochen Kientz, Sportlicher Leiter der Mannheimer. "Mit seiner Mentalität und seiner Zweikampfstärke hat er uns als Verein in der Vergangenheit sehr weitergeholfen."

Ähnlich klingt das Lob von seinem neuen Arbeitgeber: "Marco ist ein lauf- und kampfstarker Spieler, der sich als Stabilisator vor der Abwehr auszeichnet und viel zum Erfolg in Mannheim beigetragen hat", begrüßt SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Neuzugang in Paderborn. "Mit seiner Ballsicherheit und seinen fußballerischen Fähigkeiten kann er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen."

Top-Mittelfeldspieler der Dritten Liga kommt aus Rögling

„Ich bedanke mich beim SV Waldhof Mannheim für die vergangenen vier Jahre", blickt Schuster auf seine Zeit in Mannheim zurück. "Der Verein wird mir für immer im Herzen bleiben." Zwei Spieltage vor Schluss stehen Schuster und der SV Waldhof auf Rang zehn der Tabelle, der Klassenerhalt ist seit dem vergangenen Wochenende gesichert.

"Die Möglichkeit in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn zu spielen ist für mich sehr reizvoll, weshalb ich den nächsten Schritt in meiner Karriere nun gehen wollte“, begründet er den Wechsel. In Mannheim hatte er sich den Ruf als einer der besten Mittelfeldspieler der Liga erarbeitet. In der renommierten Rangliste des Deutschen Fußballs vom Sportmagazin Kicker landete er in der vergangenen Saison auf Platz eins im defensiven Mittelfeld. Nachdem ihn in der Hinrunde der laufenden Saison eine Verletzung ausgebremst hatte, avancierte er nach seiner Rückkehr sofort wieder zum Stammspieler. (dz)

