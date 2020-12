06:48 Uhr

Gebürtige Donauwörtherin ist mit namhaften Künstlern auf Du und Du

Plus Die in Donauwörth geborene Carola Studlar vermarktet mit ihrer Agentur renommierte Schauspieler wie Veronica Ferres. Auszeiten genießt sie in der alten Heimat.

Von Helmut Bissinger

Wer mit Carola Studlar spricht, bekommt einen Exkurs in jüngerer Donauwörther Geschichte. Sie berichtet von „starken“ Donauwörther Geschäftsfrauen der Nachkriegszeit. Diese zu beobachten, hat Carola Studlar geprägt. Daheim in Donauwörth, das waren noch andere Zeiten. Heute ist Carola Studlar daheim in einer Welt von Glitzer und Glamour. Sie ist umgeben von starken Persönlichkeiten. Carola Studlar arbeitet mit Schauspielern.

Das Rüstzeug zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau habe sie in Donauwörth bekommen, sagt die Chefin einer renommierten Künstleragentur in München. Nach der Schule habe es sie oft zu Paula Nassl ins Modehaus in der oberen Reichsstraße gezogen. Paula Nassl sei mit ihrer Mutter eng befreundet gewesen. Sie habe der Modehaus-Chefin gerne über die Schulter geschaut, erinnert sie sich, „ihr zugeschaut, wie sie verkauft und die Buchhaltung macht“. Sie habe ihr den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn erklärt, das Steuersystem näher gebracht und mit ihr über Soll und Haben gesprochen. „Eine interessante Erfahrung.“

Nach der Zeit in Donauwörth ging es aufs Internat

Dieses Grundwissen sollte Carola Studlar aber erst viel später benötigen. Sie besuchte nach der Kinderzeit in Donauwörth Internate der Englischen Fräulein in Augsburg und München, machte ihr Abitur und begann zu studieren: Theaterwissenschaft sowie Germanistik in Wien und München. 1982 begann sie nach Journalistenschule und Volontariat bei Zeit und Stern damit, einen Feuilletonverlag aufzubauen. Sie wurde dessen Chefredakteurin und berichtete exklusiv fürs Fernsehen über Kinoprojekte.

Die Begeisterung für das Theater hat Carola Studlar nie mehr losgelassen. Inzwischen sind es Schauspieler, die in ihrem Leben nicht nur beruflich eine wichtige Rolle spielen, hat die knapp 65-Jährige doch 1990 eine internationale Agentur für Film, Fernsehen und Theater mit Büros in München und Berlin gegründet. Solche Agenturen gibt es in Deutschland nicht gerade wie Sand am Meer. Carola Studlar hat das Privileg, sehr namhafte Hauptfiguren der Szene zu vertreten. Im Februar, kurz vor der Corona-Pandemie, hat sie groß gefeiert: das 30-jährige Agenturjubiläum. Die Party bei der Berlinale war eine der letzten großen Veranstaltungen der Filmbranche vor dem Lockdown.

Verbindungen nach Donauwörth sind nie abgebrochen

Ihre Verbindungen nach Donauwörth sind nie abgebrochen. Zwei gute Freundinnen habe sie noch in Nordschwaben. „Und immer wieder bin ich auf unserem Wochenendgrundstück am Baggersee in Riedlingen.“ Da habe sie Zeit, abzuschalten. Die Nachbarn, so mutmaßt Studlar, hätten es wohl gern, wenn man da dann auch mal ein gemeinsames Grillfest feiere. Doch Carola Studlar ist dafür nicht zu haben, „nur und einzig, weil Donauwörth für mich ein Rückzugsort ist und ich diese Zeit benötige, um den Akku wieder aufzuladen.“

In das Rampenlicht habe es sie nie gezogen, Carola Studlar will die Frau im Hintergrund sein. Es ist ihr schon ein Gram, wenn sie – natürlich – zu einer Filmpremiere eingeladen wird. Ihre Arbeit als Journalistin hat ihr Begegnungen mit Julia Stemberger gebracht, oder Barbara Auer, mit Dominic Raake oder Max Herbrechter. Sie war ein Bestandteil der Szene. Und als sie just eine Agentur gründete, ließen sich die Stars von ihr vertreten – das ist bis heute so geblieben.

Mit ihren Schauspielern telefoniert Carola Studlar oft, jetzt, in der Pandemie noch öfter, sagt sie. Es sind Menschen, die nahezu jeder kennt: Veronica Ferres, Eva Mattes, Christian Berkel, Leonhard Lansink, Jürgen Tarrach, Katharina Böhm, Ulrike Folkerts, Ulrike Kriener, Desiree Nosbusch und noch viele andere.

Dann werden Erinnerungen an die Zeit in Donauwörth wach

Diese glitzernde Welt verlässt Carola Studlar immer wieder, um in ihre Heimatstadt zu kommen, auf dem städtischen Friedhof das Grab ihrer Mutter oder auch jenes von Paula Nassl zu besuchen. Und da werden dann wieder Erinnerungen wach: „an Frauen wie Elly Abel, die Proeller-Frauen, an Frau Sibinger, Frau Raffalt und Rita Viehauser“. Das seien kluge, elegante, attraktive und selbstbewusste Donauwörtherinnen gewesen, „die Seelen des Wiederaufbaus“.

Im Donauwörther Kino im Tanzhaus („Das gesamte Taschengeld floss in die Kino-Kasse“) habe sie Pierre Brice, Freddy Quinn und Hans-Jürgen Bäumler „kennengelernt“. Marika Kilius habe sie nicht leiden können. Sie hätte es denn auch wohl, möchte man vermuten, nicht ins Portfolio der Namen ihrer Agentur geschafft...

Carola Studlar liest jedes Drehbuch ihrer Klienten

In der Pandemie sei es gelungen, einige Fernsehproduktionen durchzuziehen. Tolle Theaterinszenierungen lägen allerdings auf Eis. Einige ihrer Klienten hätten bedeutsame Preise bekommen - eine Übergabe in würdigem Rahmen sei allerdings nicht möglich gewesen. Carola Studlar liest jedes Drehbuch, aber auch die Biografie von Karl Lagerfeld habe sie gelesen. Seine Kunst, sich selbst darzustellen, sei schon bewundernswert gewesen.

Wenn sie ein Drehbuch liest, weiß sie, wer von ihren Schauspielern hierin besetzt werden könnte. Dann rät sie zu oder ab – und liegt eigentlich immer richtig. Manchmal ist sie auch als Psychologin gefragt, wenn es bei einem Klienten beruflich einfach nicht richtig laufen will oder eine Trennung den Gemütszustand verändert. Namen zu nennen, würde Carola Studlar nicht einfallen. Sie ist die Diskretion in Person...

