vor 48 Min.

Grundstein für Engelshof gelegt

Eine Baulücke in der Donauwörther Reichsstraße wird geschlossen

Donauwörth Als vor gut einem Jahr das ehemalige Café Engel samt nebenstehendem Wagenknechthaus inmitten der Donauwörther Reichsstraße abgerissen wurde, gab es viele Diskussionen. Eines der ältesten Bürgerhäuser Bayerns im Herzen Donauwörths war Geschichte geworden.

Am Freitag wurde der symbolische Grundstein für das neue „Engelshof-Stadtquartier“, das an diesem historischen Platz entstehen soll, gelegt. Bauträger Horst Menzel von der Engel Projektentwicklung GmbH & Co. KG aus München sprach von einem „zähen und dornigen Weg“. Um die historischen Gebäude hatte es ein monatelanges Tauziehen zwischen Denkmalschützern und Stadtverwaltung gegeben. Dabei gab es bereits 2013 erste Gespräche mit der Sparkasse Donauwörth und der Stadt. „Nun sind wir glücklich, dass es so richtig los geht“, erklärt Menzel.

Bis September 2019 sollen zwei dreigeschossige Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen mit Platz für 20 individuelle Eigentumswohnungen und zwei 250 Quadratmeter große Ladengeschäfte im Erdgeschoss. Noch sind einige Wohnungen frei. Zusätzlich werden im Hof 32 Stellplätze (Zufahrt über die Sonnenstraße) zur Verfügung stehen. „Uns war es sehr wichtig, in der Innenstadt attraktiven Wohnraum zu schaffen und somit diese große Baulücke in bester Art und Weise zu schließen“, sagte Oberbürgermeister Armin Neudert bei der Grundsteinlegung. Besonders wichtig sei es den Investoren und Bauträgern gewesen, die Optik der historischen Vorgängerbauten beizubehalten.

Deshalb wird die Fassade ähnlich dem ehemaligen Café Engel und dem Wagenknechtshaus gestaltet werden. „Das Café Engel hatte einen legendären Ruf und wir wünschen uns, dass dieser Ruf mit in das neue Stadtquartier hinüber strahlt“, äußerte Michael Scholz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth. (weda)

