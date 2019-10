vor 21 Min.

Gülleanhänger stürzt um: hoher Schaden

Der Feldweg war von einem geparkten Auto blockiert. So geriet das Traktorengespann zu nah an die Böschung und der Gülleanhänger kippte um.

Traktorfahrer wollte um ein geparktes Auto herumfahren. Doch der Feldweg war zu schmal.

Im Waldstück „Weidenstarren“ bei Monheim stürzte am Samstag gegen 15.30 Uhr ein Gülleanhänger um. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 140000 Euro. Laut Polizei wollte ein 20-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann links an einem geparkten Auto vorbeifahren. Da der Feldweg recht schmal ist, kam er mit dem linken Hinterrad des Güllefasses von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Anhänger die Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Anhänger und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Das voll befüllte Güllefass musste vor Ort umgepumpt werden. Zur Bergung wurde ein Kran organisiert. Verletzt wurde niemand.

