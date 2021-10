35 neue Gemälde auf Schloss Harburg

Plus Die neu bestückte Dauerausstellung mit Bildern von Rudolf Warnecke wurde jetzt eröffnet. Um welche Art Malerei es sich handelt und wer der Künstler ist.

Die Ausstellung mit etwa 120 Werken des Künstlers Rudolf Warnecke ist auf Schloss Harburg inzwischen eine feste Einrichtung geworden. Weitere etwa 220 Bilder befinden sich im Depot im Ries. Nun wurden eine Reihe von Gemälden gewechselt und diese Erneuerung der Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Diesmal wurde etwa ein Viertel der Gemälde ausgetauscht. 35 Exponate sind nun neu aufgenommen worden. Warnecke hatte seine Karriere als Grafiker begonnen, erst in den 1970er-Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für Öl, die ihn bis zu seinem Tod begleitete.