Harburg

vor 22 Min.

Blitz schlägt in Harburg in Haus ein: "Ein gewaltiger Knall – und es ist dunkel"

Ein Gewitter mit Blitz und Donner zog am Montagabend auch über Rehling hinweg.

Plus Großer Schreck für eine Familie in Harburg: Ein Blitz schlägt in ihr Wohnhaus ein. Das hatte sichtbare Folgen.

Von Wolfgang Widemann

Im Fernsehen läuft gerade die zweite Halbzeit eines EM-Spiels, als eine Familie in Harburg durch einen gewaltigen Knall regelrecht aus dem Sessel gerissen wird. Die Mattscheibe geht aus, die Lampen auch. Im ganzen Haus ist es von einer Sekunde auf die nächste finster. Schnell wird den Bewohnern klar: Es muss ein Blitz eingeschlagen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

