Reparatur der Brücke in Ebermergen schreitet voran

Plus Bürgermeister wagt Prognose, wann die Wörnitzbrücke in Ebermergen wieder benutzbar sein soll. Überbleibsel aus Zeit des Kalten Kriegs kommt zum Vorschein.

Die Reparatur der historischen Wörnitzbrücke in Ebermergen schreitet voran. Das berichtet der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt auf Anfrage unserer Zeitung. Voraussichtlich Ende September könne die Verbindung wieder für den Verkehr freigegeben werden.