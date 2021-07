Harburg

09:30 Uhr

Mann verletzt sich in Harburg bei Sturz von Gerüst schwer

Schwer verletzt hat sich ein Mann in Harburg. Er stürzte von einem Gerüst.

In Harburg ist am Sonntag ein Mann schwer verunglückt. Dabei sah es anfangs gar nicht so schlimm aus.

Schwere Verletzungen hat sich ein Hauseigentümer bei einem Unglück in Harburg zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 58-Jährige am Sonntagvormittag auf einem Fahrgerüst auf. Als er von diesem absteigen wollte, stürzte er etwa zwei Meter tief auf einen gepflasterten Boden. Der Mann war zunächst ansprechbar. Er klagte jedoch über Kopfschmerzen. Das Opfer erleidet durch den Sturz unter anderem einen Schädelbruch Das Opfer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass bei dem Unfall doch Schlimmeres passiert war. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der 58-Jährige unter anderem einen Schädelbruch zu und brach sich zwei Wirbel. Der Verletzte kam auf die Intensivstation. (dz)

Themen folgen