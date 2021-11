Harburg

18:00 Uhr

Sondertermin in Harburg: Hunderte wollen Impfung gegen Corona

Plus Warteschlangen beim Sonderimpftermin in Harburg. Mehrere hundert Menschen wollten sich impfen lassen - darunter waren sogar knapp 140 Erstimpfungen.

Von Ilona Schmid

Die Warteschlange vor der Gemeinschaftspraxis Harburg ist schon eine halbe Stunde vor Impfstart meterlang, die Parkplätze an der Grasstraße sind restlos belegt. Mehrere hundert Menschen nehmen die eisige Novemberkälte am späten Vormittag auf sich, um eine Erst- oder Booster-Impfung gegen Corona bei der terminfreien Sonderimpfaktion am Samstag zu bekommen - und das, obwohl die Prognose um 9.30 lautet: zwei Stunden Wartezeit. Einige der Wartenden halten Pappbecher mit heißen Getränken in der Hand, andere haben Klappstühle mitgebracht, um die Zeit zu überbrücken. In Harburg herrscht schier ein Ausnahmezustand.

