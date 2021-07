Unfall bei Harburg: Hoher Schaden nach kleiner Unaufmerksamkeit

Auf der Bundesstraße 25 bei Harburg hat sich ein Unfall ereignet. Verursacher war ein 48-jähriger Autofahrer, der nicht aufgepasst hat.

Auf der Bundesstraße 25 hat sich am Montag gegen 18.25 Uhr ein Unfall ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 55-jähriger Autofahrer war von Harburg kommend in Richtung Hoppingen unterwegs. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors musste er bremsen.

Dies erkannte ein nachfolgender 48-Jähriger in seinem Pkw zu spät und krachte in das Heck des Autos vor ihm. Der Aufprall war so stark, dass beide Airbags des Auffahrenden auslösten und der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt, so die Beamten. Verletzt wurde niemand.