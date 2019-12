vor 45 Min.

Hohe Auszeichnung für Violinistin Veronika Eberle

Gebürtige Donauwörtherin bekommt den mit 10000 Euro dotierten Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung verliehen. Sie gilt als musikalisch höchst virtuos.

Schon als kleines Kind zog es die gebürtige Donauwörtherin Veronika Eberle magisch zur Geige hin. Sie empfindet das Instrument als „besonders menschlich“, wie sie einmal sagte. „Man kann ihm viele Farben entlocken, es gestalten und formen.“

Mit sechs Jahren erhielt sie ersten Geigenunterricht. Mit neun kam sie ans Konservatorium nach München. Mit zehn stand sie bei den Münchner Symphonikern auf der Bühne, mit elf bei den Berliner Symphonikern. Mit zwölf wechselte sie an die Münchner Musikhochschule. Mit 17 debütierte sie mit dem großen Dirigenten Sir Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern in Salzburg. Das war 2005. Und so ging es Schlag auf Schlag weiter.

Ehrung am Mittwoch in München

Heute genießt die 31-jährige Violinistin weltweit höchstes Ansehen als außergewöhnliches musikalisches Talent. Dafür wurde sie nun in München mit dem Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung 2019 ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind der Historiker Professor Dr. Alois Schmid und die Schauspielerin Senta Berger. Der Preis ist mit je 10000 Euro dotiert.

Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker würdigte als Laudator Veronika Eberle als „eine der ganz großen Künstlerinnen unserer Zeit“. Er ließ ihren Werdegang Revue passieren: Sie wurde 1988 in Donauwörth geboren und wuchs dort auf. Ihre Ausbildung erhielt die junge Geigerin im Wesentlichen in München, zunächst am Richard-Strauss-Konservatorium durch Olga Voitova, danach privat bei Christoph Poppen und schließlich bis 2012 bei der legendären Ana Chumachenko an der Münchener Musikhochschule.

Weltweit unterwegs

Der Laudator würdigte explizit „ihr natürliches Spiel und ihre Ehrlichkeit und Authentizität als Künstlerin“. Dabei seien die mühelose Beherrschung ihres Instruments, Klangschönheit und Farbenvielfalt so selbstverständlich, „dass sie keine Rolle auf dem Podium zu spielen scheinen und man mit dieser Künstlerin einfach nur in die Musik eintauchen kann“.

Die gebürtige Donauwörth ist weltweit unterwegs und gastiert in allen großen internationalen Konzerthallen. Sie spielte in Deutschland mit den Rundfunksinfonieorchestern, den Bamberger Symphonikern, dem Frankfurter Museumsorchester, den Berliner Philharmonikern, sowie unter anderem mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, den Prager Symphonikern, dem Rotterdams Philharmonisch Orkest, dem NHK-Sinfonieorchester Tokio, dem Bournemouth Symphony Orchestra, ebenso Boston Symphony, London Philharmonic Orchestra, Philadelphia Orchestra und und und …

Bekannte Partner

Ihre musikalischen Partner bisher waren neben Simon Rattle unter anderem Größen wie Kent Nagano, Marek Janowski, Eliahu Inbal, Yakov Kreizberg, Paavo Järvi, Jiri Kout, Michael Sanderling und Roger Norrington. Veronika Eberle spielt ebenso regelmäßig auf den Festival-Bühnen wie zum Beispiel dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Festpielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Classix-Festival Braunschweig, den Dresdner Musikfestspielen oder dem Künstlerhaus Boswil. Beim Heidelberger Frühling war sie „Artist in Residence“.

Minister Albert Füracker weiter: „Sie liebt die Kammermusik und ist ebenso eine begehrte Kammermusikpartnerin. Regelmäßig ist sie mit Lars Vogt, Antoine Tamestit, Gautier Capucon und Eicson Ruiz zu hören.“ Neben der musikalischen Virtuosität, mit der Eberle die Geige beherrscht, hob der Laudator auch die bemerkenswerte Persönlichkeit Veronika Eberles heraus. Sie sei eine Ausnahmeerscheinung auf dem heutigen Musikmarkt“, sagte er. Sie besteche durch Charme und Liebenswürdigkeit den Menschen gegenüber. Sie sei völlig unprätentiös und strahle dabei durch höchstes Können und Kompetenz eine natürliche Autorität aus. „Dazu passt“, so , „dass sie sich in Projekten wie ’Rhapsody in school’ engagiert.“

Vielfach prämiert

Veronika Eberle ist bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch die Jürgen-Ponto-Stiftung, die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Deutsche Stiftung Musikleben. Sie erhielt beispielsweise den ersten Preis des internationalen Violinwettbewerbs Yfrah Neaman, Publikumspreise bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und beim Schleswig-Holstein Musikfestival, den Bayerischen Kunstförderpreis, den Kulturpreis Bayern der Bayernwerk AG und jetzt eben auch den Kulturpreis der Bayerischen Landesstiftung.

