00:34 Uhr

In Donauwörth die Welt retten?

Morgen findet eine Demo von Fridays for Future statt

Von Michael Heidecker

Noch nie haben laut Fridays for Future in der Geschichte der Bundesrepublik so viele Aktionen parallel stattgefunden. Anlässlich der letzten Sitzung des Klimakabinetts finden am Freitag, 20. September Großdemonstrationen junger Menschen auf der ganzen Welt statt. In 150 Ländern wird gestreikt, es wird die bisher höchste Teilnehmeranzahl bei Fridays-for- Future-Demos erwartet. Allein in Deutschland sind in über 500 Städten Aktionen angemeldet. Auch Aktivisten in Donauwörth haben den „Generalstreik“ zum Anlass genommen, eine erste eigene Veranstaltung in Donauwörth zu organisieren.

Erste Aktion der Ortsgruppe Donauwörth

Es soll die erste Aktion der Donauwörther Ortsgruppe sein. Die ausgerufene globale Großdemo und die Aufmerksamkeit, die dieses Datum genießt, sei Anlass gewesen, den Termin für das eigene Debüt zu nutzen, sagt Felix Bayer, der gerade sein Abitur absolviert hat und seit Beginn für die Ortsgruppe aktiv ist. Schon seit Längerem organisierte er Fahrten zu Demos in Augsburg, was sich jedoch wegen des hohen Zeit- und Geldaufwandes als schwierig erwies. Außerdem finden die Demonstrationen in Augsburg vor allem vormittags statt, den Donauwörther Organisatoren schwebte von Beginn an eine Nachmittagsdemo vor. „Anfangs war das sicher ein Zeichen, das man setzten musste: Wir gehen nicht in die Schule, wir demonstrieren. Wir denken jedoch, dass nachmittags mehr Menschen teilnehmen können und außerdem sind wir diese Schulschwänzer-Debatte leid.“

Organisiert wurde die Demonstration vor allem in Sozialen Medien. Viele Interessenten kämen auch aus umliegenden Dörfern und könnten nicht so leicht zum Treffen nach Donauwörth kommen, so Baier. Diese Kommunikationsform erwies sich jedoch wohl als effektiv – am Freitag um 15 Uhr beginnt die erste Donauwörther Demonstration von Fridays for Future. „Wir möchten auch den Einwohnern und Politikern vor Ort zeigen, dass es auch in Donauwörth Leute gibt, denen das Thema wichtig ist. Wenn wir nach Augsburg fahren, bekommen sie es ja nicht mit“, erklärt Baier.

Die Demonstration startet an der Donaumeile und soll dann über das Ried und das Rathaus bis zum Landratsamt führen, auch Redebeiträge sind geplant. (hemi)

