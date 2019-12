vor 46 Min.

JU Schwaben tagte in Donauwörth

Innenstadtbelebung und Afrikaschulen

Wenn die JU Schwaben im nordschwäbischen Donau-Ries tagt und junge Leute über aktuelle politische Themen diskutieren, freut sich Kreisrat und JU-Kreisvorsitzender Franz Ost. Dieser hatte die Bezirks-JU bewusst nach Donauwörth in das Stammlokal der dortigen CSU eingeladen, um den stellvertretenden JU-Bezirksvorsitzenden Joachim Fackler in seiner Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Donauwörth zu unterstützen. Auch Landrat Stefan Rößle nahm an der Bezirksausschusssitzung der Schwaben-JU teil und nutzte die Gelegenheit, das Projekt 1000 Schulen für Afrika zu präsentieren.

Die Belebung der Innenstadt war Hauptthema der Bezirksausschusssitzung. Die jungen Vertreter aus ganz Schwaben berichteten von vergleichbaren Lagen vor Ort in den Innenstädten. Der Onlinehandel sei der schärfste Konkurrent des Einzelhandels. „Wir müssen deshalb gemeinsam die Attraktivität der Innenstädte steigern, damit die Menschen gerne in die Zentren gehen“, sagte OB-Kandidat Joachim Fackler.

Der OB-Kandidat will auch deshalb in der neuen Amtsperiode des Stadtrats die City-Initiative mehr in den strategischen Entwicklungsprozess der Innenstadt einbeziehen. Die Vertreter der Donauwörther Wirtschaftswelt haben eben manchmal einen anderen Blick auf Themen als die politischen Vertreter. „Die Fach-Expertise der CID muss künftig mehr Berücksichtigung bei diesbezüglichen Entscheidungen des Stadtrats finden“, erkannte Fackler die Leistung der CID an. Er könne sich deshalb die Schaffung eines eigenen Ausschusses im Stadtrat vorstellen, der sich ausschließlich mit Angelegenheiten und Vorschlägen der CID beschäftigt. Der Ausschuss könnte dann explizit Empfehlungen für den Stadtrat aussprechen. Einen ständigen Sitz sollte die CID im Ausschuss erhalten, sagt Franz Ost um an den Entscheidungen besser einbezogen zu werden. (dz)

