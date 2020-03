vor 3 Min.

Jagdhornbläser halten Rückschau

Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung

Zur Mitgliederversammlung hatten die Jagdhornbläser Donauwörth eingeladen. Vorsitzende Maria Stengel begrüßte und entschuldigte die krankheitsbedingt verhinderte musikalische Leiterin Gudrun Gastl. Zweiter Vorsitzender Peter Hübner, der das Amt des Chronisten kommissarisch von Wilhelm Stampfer übernommen hatte, ließ das Vereinsjahr Revue passieren und erinnerte an Hubertusmesse, Hegeringversammlungen, runde Geburtstage und Beerdigungen, die musikalisch gestaltet wurden.

Höhepunkte waren Auftritte in München, die Eröffnungszeremonie beim Scharlachrennen in Nördlingen und der Auftritt beim Waldbesitzertag Nordschwaben. Die Gedenkmesse für verstorbene Bläsermitglieder wurde heuer in der Kirche Maria Magdalena in Brachstadt abgehalten. Fester Bestandteil im Jahr ist ebenfalls die Schützenmesse in Riedlingen. Wie stets waren die Jagdhornbläser auch auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt in Donauwörth, bei der Serenade am Liebfrauenmünster und auf der Weihnachtsinsel am Rathaus präsent. Darüber hinaus nahm der gemischte Chor der Jagdhornbläser am Kreis-Chorkonzert in der Kirche St. Johannes in Rain teil.

Schatzmeisterin Elke Schwendner resümierte, dass nach einem sparsamen Geschäftsjahr von einem normalen Kassenstand gesprochen werden kann.

Die Neuwahl des Vorstands und der Revisoren stand als weiterer Punkt auf der Tagesordnung. Vorsitzende Maria Stengel, Stellvertreter Peter Hübner, Schatzmeisterin Elke Schwendner und der Beirat für Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation Wilhelm Stampfer, der von seinem berufsbedingten Auslandsaufenthalt wieder zurück ist, erklärten sich bereit, im Falle ihrer Wiederwahl für weitere drei Jahre ihre Funktionen beizubehalten. Alle vier Kandidaten wurden wiedergewählt.

Andrea Bess als neu gewählte Schriftführerin und Franz-Josef Ruppert als stellvertretender musikalischer Leiter verstärken ab sofort den Vorstand. Karl-Heinz Husel scheidet aus dem Vorstand als stellvertretender musikalischer Leiter aus. Revisoren sind Arnold Schindele und Dieter Hübner.

Maria Stengel bedankte sich am Schluss der Versammlung bei allen Bläserinnen und Bläsern für ihr Engagement im vergangenen Vereinsjahr. Sie freue sich auch in Zukunft auf Musizieren in freundschaftlicher, harmonischer Runde. (dz)

