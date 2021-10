Kaisheim

vor 17 Min.

Gemeinderat in Kaisheim ist wieder komplett

Martin Scharr (links) vereidigte Andre Schäfer als neuen Gemeinderat in Kaisheim.

Plus In Kaisheim ist Andre Schäfer als Gemeinderat vereidigt worden. Was der Bürgermeister ihm mit auf den Weg gibt.

Von Wolfgang Widemann

Nach dem Rücktritt von Karl Heinz Bablok ist der Marktgemeinderat in Kaisheim jetzt wieder vollzählig. Bürgermeister Martin Scharr vereidigte in der Sitzung am Dienstagabend Andre Schäfer. Der 48-Jährige aus Gunzenheim rückte für Bablok auf der Grünen-Liste nach. Schäfer ist Soldat von Beruf, verheiratet und Vater von fünf Kindern.

