Lokalmatadore stehen auf der Gartenbühne im Thaddäus in Kaisheim

Plus Beim Open Air im Thaddäus spielten fast ausschließlich Kaisheimer Musiker. Vor allem ein Auftritt wurde mit Spannung erwartet.

Ein zweites Mal hatte es Petrus (oder war es doch der heilige Thaddäus?) gut mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern, den Musikern und den Zuhörerinnen und Zuhörern des Open Airs im Thaddäusgarten gemeint. Auf Einladung des Kulturförderkreises Kaisheim durften die zahlreichen Besucherinnen und Besucher einige unbeschwerte Stunden mit Songs aus den 60er- bis 80er-Jahren genießen. Dabei waren die Musiker nahezu alle Lokalmatadore.