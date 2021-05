Schlangenlinien auf der B2: 68-Jähriger für Test zu betrunken

Ein Autofahrer fährt Schlangenlinien auf der B2 und demoliert sein Auto. Die Hintergründe zeigen sich eindeutig, als der 68-Jährige einen Alkohol-Test machen soll.

Auf der Bundesstraße 2 ist am Dienstagabend ein Autofahrer mit extremen Ausfallerscheinungen aufgefallen. Gegen 20.30 Uhr teilte dies ein Autofahrer der integrierten Leitstelle per Handy mit. Der Mann sei bereits auf die Fahrspur des Gegenverkehrs sowie ins rechte Bankett abgekommen und fahre ansonsten permanent in Schlangenlinien.

Der Anrufer blieb bis zu einer wenig später folgenden Kontrolle durch eine verständigte Streife der PI Donauwörth hinter dem Wagen und gab den jeweils aktuellen Standort durch. Der 68-jährige Fahrer aus einer zwischen Jura und Ries gelegenen Gemeinde konnte schließlich um etwa 20.45 Uhr in Sulzdorf angehalten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Außenspiegel hängt nur noch an der Elektronik

Dabei stellten die Donauwörther Beamten starke Beschädigungen am Pkw des Mannes fest: Unter anderem hing der Außenspiegel der Beifahrerseite nur noch an der Elektronik, das rechte Abblendlicht war gebrochen und der vordere Stoßfänger wies an der rechten Seite mehrere Verformungen und Kratzspuren auf. Der Fahrer selbst hatte starke Ausfallerscheinungen, konnte sich kaum artikulieren und die polizeilichen Anweisungen nur zum Teil befolgen. Auffallend war eine starke „Fahne“.

Da sich der Mann bei einem freiwilligen Atemalkoholtest kaum auf den Beinen halten konnte und zudem an dem Mundstück des Gerätes anzog, anstatt zu pusten, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die Weiterfahrt und nahmen telefonischen Kontakt zur zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg auf. Von dort wurde angeordnet, den Führerschein des Mannes an Ort und Stelle zu beschlagnahmen und auf der Dienststelle eine ärztliche Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung des Blutalkoholpegels während der Fahrtdurchführen zu lassen.

Zeugen, die von dem Autofahrer angefahren wurden, sollen sich bei der Polizei melden

Den 68-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr. Verkehrsteilnehmer, die zur Tatzeit am Abend des 4. Mai gefährdet oder sogar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

