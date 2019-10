vor 18 Min.

Keine Steuern für das Auto gezahlt

Eine Verkehrskontrolle in Donauwörth hat für eine 47-jährige Frau aus Polen ein Nachspiel. Um was es dabei konkret geht.

Bei Ermittlungen nach einer Verkehrskontrolle ist am Montag der Polizei in Donauwörth ein Fall der Steuerhinterziehung bekannt geworden. Die 47-jährige Fahrerin eines in Polen zugelassenen Autos war in der Vorwoche in der Donauwörther Sonnenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden.

Wie sich laut den Beamten nun herausstellte, wäre der Pkw der polnischen Staatsangehörigen bereits seit 2016 in Deutschland steuerpflichtig gewesen, da sie seit dieser Zeit in Donauwörth wohnhaft war. Da seitdem keinerlei Kraftfahrzeugsteuer für den Wagen an den deutschen Fiskus entrichtet wurde, wurde ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

