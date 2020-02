07.02.2020

Kinder und Jugendliche lieben Gartenarbeit

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege berichtet über Erfolge in der Jugendarbeit

Unter neuer Führung fand die erste Jahreshauptversammlung des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Donauwörth im Gasthaus Zur Grenz in Erlingshofen statt. Vorsitzende Karola Schwab konnte im voll besetzten Saal zahlreiche Vorstände und Vertreter der Mitgliedsgartenbauvereine begrüßen. Insgesamt sind im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Donauwörth gut 7300 Mitglieder gelistet.

Zu Beginn der Veranstaltung richtete Landrat Stefan Rößle seine Grußworte an die Hobbygärtner. Darin teilte er mit, dass in Wemding ein durch „Leader“ geförderter Obstlehrgarten entstehen soll. Auch die 2019 begonnene Aktion „Der Landkreis blüht auf“ wird in diesem Jahr erweitert und dadurch kann sich jeder Interessierte mit ausreichend Blumensamen eindecken. Aktuell in aller Munde ist die Aktion „100000 Bäume“, die im Landkreis Donau-Ries von Gemeinden, Vereinen oder auch Privatpersonen gepflanzt und bei der Kreisfachberatung im Landratsamt gemeldet werden können. Für die neu gepflanzten Bäume werden dort Urkunden ausgestellt.

Vorsitzende Schwab berichtete, dass, um die Außenwirkung moderner zu gestalten, für den Kreisverband ein neues Logo sowie eine modernisierte Homepage in Auftrag gegeben wurde. Schwab hob auch die tatkräftige Unterstützung der Vereine bei den zahlreichen Pflege- und Pflanzarbeiten im Kreislehrgarten in Monheim besonders hervor. Zukünftig wollen die beiden Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege Donauwörth und Nördlingen noch besser zusammenarbeiten. Aus diesem Grund wird auch ein gemeinsames Jahresprogramm mit Veranstaltungen im Landratsamt in Donauwörth und im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen für die Mitglieder beider Vereine veröffentlicht.

Geschäftsführer Sebastian Storch stellte indes die Termine für das laufende Jahr vor und gab bekannt, dass im Herbst ein Gartenpfleger-Grundkurs geplant sei. Außerdem sollten die Vereine ihre Jugendgruppen bei ihm melden. In der Kreisfachberatungsstelle können auch Plakate mit den im Landkreis kartierten alten Apfelsorten abgeholt werden. Falls jemand einen für die Kartierung interessanten Baum kennt, kann er diese Information an ihn weitergeben. Weiterhin wies der Geschäftsführer darauf hin, dass in der Kreisfachberatungsstelle eine „Wasserkiste“ vorhanden ist, die man sich gerne für Aktionen mit Kindern ausleihen könne.

Am Ende der Jahreshauptversammlung wurden zum ersten Mal die Gewinner des Jugendwettbewerbs ausgewählt und prämiert. Als ersten Platz wählten die Anwesenden die „Grünen Wichtel“ der Blumen- und Gartenfreunde Parkstadt aus, welche damit 300 Euro Preisgeld bekamen. Diese legen schon seit einigen Jahren Gemüsebeete für und mit Kindern an und pflegen diese auch über die gesamte Gartensaison. Der zweite Platz und damit 200 Euro ging an die Kürbis-Challenge des Obst- und Gartenbauvereins Nordheim.

Dabei bekamen die Kinder jeweils zwei Kürbissamen, welche sie aussäen, pflegen und im Herbst die Kürbisse dann noch bemalen und verzieren durften. Diese wurden anschließend prämiert. Als drittbeste Aktion ging die Weihnachtsbastelei der „Murmeltierbande“ des Obst- und Gartenbauvereins Zirgesheim hervor, was ihnen 100 Euro einbrachte. Dabei wurden kleine Weihnachtsbäume von den Kindern gebunden und dekoriert und lieferten somit eine schöne Adventsdekoration für das Zuhause. (dz)

