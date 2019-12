10.12.2019

Kliniken: Ein Defizit als positive Nachricht

gKU-Vorstandsvorsitzender und Pflegedienstleiterin referieren im Kreistag

Von Martina Bachmann

Das gemeinsame Kommunalunternehmen Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime (gKU) wird in diesem Jahr einen Verlust einfahren. Und dennoch zählte Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse bei der vergangenen Kreistagssitzung gleich mehrere Punkte auf, warum das gKU so erfolgreich ist. Ein Widerspruch ist das nur auf den ersten Blick. Denn das gKU hat 2019 zwar ein Minus von rund 370000 Euro erwirtschaftet – die Nachbarn aber kämpfen mit ganz anderen Zahlen, beispielsweise die Kliniken im Ost-albkreis: Deren Defizit liegt jährlich bei rund zwölf Millionen Euro.

Busse sagte, in den Kliniken des gKU arbeite äußert engagiertes Personal, das bestens ausgebildet sei: „Das bringt Leistung.“ Zudem stehe man für gute Qualität. Man schicke Patienten nicht nur in größere Kliniken, sondern bekomme auch welche von dort. Die Zahl der Operationen sei absolut stabil. Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die gute Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat. Und nicht zuletzt profitiere man von der politischen Unterstützung des Donau-Rieser Kreistages und des Nördlinger Stadtrates.

Wenig auskunftsfreudig war Busse dagegen hinsichtlich der Frage, wer künftig die Geburtshilfe des Donauwörther Krankenhauses leiten wird. Wie berichtet, hatte der bisherige Chefarzt Dr. Armin Both die Etablierung einer zweiten Hauptabteilung im Bereich der Geburtshilfe innerhalb des gKU in Nördlingen für eine Fehlentscheidung gehalten und gekündigt. Der Name seines Nachfolgers soll noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Bereits im Dienst ist der neue Chefarzt der Nördlinger Geburtshilfe, Kiriakos Savvidis. Er wird seit dem 1. Dezember von Oberarzt Dr. Klaus Wiegand unterstützt, der aus dem Landkreis Aichach-Friedberg nach Nördlingen wechselte. Zudem sei man mit drei weiteren Frauenärztinnen in Verhandlungen, sagte Busse im Gespräch mit unserer Zeitung. In Donauwörth werden derzeit pro Jahr zwischen 570 und 590 Kinder geboren, referierte der gKU-Vorstandsvorsitzende im Kreistag. Ähnlich viele Geburten seien es mittlerweile in Nördlingen, weil die Frauenkliniken rund um das Ries Probleme hätten – die Dinkelsbühler Geburtshilfe sei beispielsweise geschlossen. Für 2020 kündigte Busse an, dass das gKU finanziell noch besser abschneiden werde.

Neben Busse referierte auch die Pflegedienstleiterin der Donau-Ries-Klinik, Michaela Rechner. Sie erinnerte an den Unmut der Pflegekräfte im Donauwörther Krankenhaus und an einen Besuch von Landrat Stefan Rößle in der Klinik. Dass der Kreistag entschieden habe, eine Million Euro zusätzlich in die Pflege zu investieren, sei gut bei den Kollegen angekommen. Sie hätten das Gefühl, gehört zu werden. Und: „Es hat sich wirklich was getan.“ Man habe zusätzliche Stellen schaffen können. Rechner erklärte den Räten, dass Pflegekräfte, die schwanger werden, sofort ein Berufsverbot bekommen und damit ausfallen. „Ich bin im Oktober aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte fünf Schwangerschaftsmeldungen auf dem Tisch.“ Die plötzlich fehlenden Mitarbeiterinnen müsse man ersetzen. Für Mütter, die an ihren Arbeitsplatz zurückkehren möchten, habe man ein neues Schichtmodell eingeführt. Die Frauen arbeiteten zwischen 8 und 12 oder zwischen 16 und 20 Uhr: „Sie springen auf den Stationen ein, auf denen es brennt.“ Von den insgesamt 201 Planstellen in den Kliniken seien derzeit rund 192 besetzt.

Die Sprecher der Fraktionen im Kreistag betonten ihre Solidarität mit den Pflegekräften, Regina Thum-Ziegler (Frauen/ÖDP/Freie Wähler) sagte beispielsweise: „Wir stehen zu 100 Prozent hinter ihnen.“

