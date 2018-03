vor 49 Min.

Kollision: Sonne blendet Autofahrer

In Riedlingen hat ein Mann am Dienstag einen Unfall verursacht.

Ein 56-Jähriger hat am Dienstagvormittag in Riedlingen einen Unfall verursacht, weil er laut eigenen Angaben von der Sonne geblendet wurde. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Rambergstraße/Tiroler Ring. Der Mann befuhr die Tiroler Straße in Richtung Abt Gallus Straße und übersah an der Kreuzung mit der Rambergstraße einen von rechts kommenden Pkw und kollidierte mit diesem. Das Auto der 59-jährigen Geschädigten war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 9000 Euro. (dz)