Hunde ohne Leine in freier Natur: Das geht gar nicht

Plus Wenn Spaziergänger ihre Hunde frei laufen lassen, kann das verhängnisvolle Folgen haben. Dies zeigen zwei Fälle nahe Kaisheim.

Es ist eine der negativen Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie: Weil andere Aktivitäten nicht möglich sind, zieht es viel mehr Menschen als sonst raus in die Natur. Das wäre an sich nicht weiter schlimm, würden die Spaziergänger und Radler auch auf den Wegen bleiben und sich an die Regeln halten. Begeben sich die mehr oder weniger sportliche Frischluftschnapper in ihrem grenzenlosen Bewegungsdrang direkt ins Unterholz oder auf die Wiesen, können Wildtiere empfindlich gestört werden. Haben die Menschen auch noch einen Hund (oder mehrere) dabei, sind die Folgen wirklich dramatisch.

