Kommentar

vor 48 Min.

Warum Donauwörther derzeit neidvoll nach Bäumenheim blicken

So soll das neue Wohn- und Geschäftshaus am Markplatz Nord in Bäumenheim aussehen.

Plus Bäumenheim hat ein Hallenbad, eine Veranstaltungshalle und jetzt auch bald einen neuen Bürgersaal - und realisiert, wovon in Donauwörth noch weit entfernt ist.

Von Barbara Wild

So mancher Donauwörther wird wohl mit ein wenig Neid ins benachbarte Bäumenheim blicken. Während sich in der Großen Kreisstadt die Köpfe heiß geredet werden, in welchem Saal oder welcher Halle in Zukunft Veranstaltungen stattfinden, wird in Bäumenheim beides bald realisiert sein.

