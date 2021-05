Kunst und Kulinarik auf der Brücke

Neu: Ateliercafé Herzklopfen

„Schrift“ – das ist das Hauptthema der Harburger Künstlerin Kristina Hahn und damit meint sie Kalligrafie, Handlettering und individuell gestaltete Bilder. Aber auch Papierschmuck gehört zu ihrer Leidenschaft. Seit vielen Jahren ist sie in ihrem Atelier Herzklopfen (www.atelier-herzklopfen.de) in Harburg künstlerisch tätig. Sie gibt Kurse und engagiert sich bei vielen Projekten wie zum Beispiel beim Harburger Kunstsommer, bei „Harburg schmückt sich“ und auch beim Harburger Märchenweg.

Jetzt geht sie – Corona zum Trotz – mutig den nächsten Schritt: Sie hat gerade eben das Ateliercafé Herzklopfen auf der historischen Brücke in Harburg eröffnet. „Das sind so schöne Räumlichkeiten,“ sagt sie, „ich wollte einfach nicht, dass sie diesen Sommer leer stehen müssen. Außerdem denke ich, dass meine Kunst hier gut zur Geltung kommt.“

Einen Sommer lang wird sie diese Kunst freitags, samstags und sonntags im Ateliercafé Herzklopfen ausstellen – von 13 bis 18 Uhr. Sie wird dazu regionales Eis, Snacks und Getränke anbieten. Integriert ist das Café in den Lauf des Märchenweges, der auch dieses Jahr wieder über die historische Brücke bis zum Schloss führt.

„Es ist schön, dass wir in Harburg so eine aktive und kunstbegeisterte Gemeinschaft haben,“ sagt Kristina Hahn. „Es macht mir sehr viel Freude, bei den unterschiedlichen Projekten mitzuwirken.“ Wenn Corona es zulässt, hat das Ateliercafé Herzklopfen alle Voraussetzungen, zu einem Künstlertreff in Harburg zu werden und Einheimischen wie auch Gästen einen Platz zum Genießen und Innehalten zu bieten. (dz)