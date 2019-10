vor 58 Min.

„Lagerkoller ist ganz normal“

Ein Asylbewerber aus dem Ankerzentrum steht vor Gericht. Das sieht keinen Grund, den Mann zu bestrafen. Warum das so ist

Von Michael Heidecker

Er habe Sicherheitsbediensteten mit Küchenmessern gedroht und Hausfriedensbruch begangen. Wegen dieser beiden Anschuldigungen stand ein 20-jähriger Asylbewerber in Nördlingen vor dem Amtsgericht. Die Taten sollen sich im Herbst 2018 im Ankerzentrum in Donauwörth abgespielt haben.

Als nun der Fall verhandelt wurde, sah die Sachlage bereits weniger dramatisch aus: Richter Andreas Krug ließ den Angeklagten zuerst zu Wort kommen. Dieser schilderte die Vorfälle aus seiner Sicht. Ein als Zeuge geladener Sicherheitsmann der Kaserne konnte die Aussagen des Gambiers bestätigen.

Der Beschuldigte lebte im vergangenen Jahr mit mehreren anderen Menschen zusammen in einem Zimmer der ehemaligen Kaserne. Am 17. Oktober wollten die Sicherheitsbediensteten das betreffende Haus räumen, um Platz für Familien zu schaffen. Manche der Bewohner weigerten sich. „Sie sollten alle in ein anderes Haus auf dem Gelände umziehen. Die meisten hatten Angst. Die Vermutung war, dass alle mit wenig Chancen auf Asyl in ein Haus zusammenkommen sollten, um schneller gefunden und abgeholt zu werden,“ erklärte ein Mitarbeiter der Malteser im Ankerzentrum.

Auch der Angeklagte wollte das Haus nicht verlassen. „Er hat zu uns gesagt, wir würden Probleme haben, wenn wir ihn da raus holen wollten“, sagte der Sicherheitsmann. „Mit Gegenständen gedroht oder auch nur auf sie gezeigt hat er aber nicht.“ Am Tag danach führte die Polizei eine groß angelegte Razzia im Haus durch. In dem Zimmer wurden Messer und Scheren gefunden, die jedoch alle vorne abgerundet gewesen seien. Die Polizei verfasste einen Bericht über die Aktion. In diesem wurde anscheinend auch erwähnt, der Angeklagte habe auf Messer gezeigt und damit gedroht. Vor Gericht konnte das jedoch niemand mehr bezeugen.

Auch die zweite Anklage erwies sich letzten Endes als eher harmlos. Der junge Mann besuchte im vergangenen Jahr die Schule. In der Früh des 8. Novembers wollte er an der Rezeption des Ankerzentrums sein Pausenbrot abholen. Wegen des Schichtwechsels war diese jedoch geschlossen. Er klopfte und als ihm geöffnet wurde, schlüpfte er hinein. Die Maltesermitarbeiter, der auch als Zeuge aussagte, wollte ihn wegschicken, der Mann weigerte sich jedoch.

Daraufhin rief der Malteser-Bedienstete die Sicherheitsmänner; als diese auch nichts ausrichten konnten, auch noch die Polizei. Deswegen wurde der Fall zur Anklage gebracht. „Dort oben sind die meisten extrem gestresst. Die meisten werden ja abgeschoben und Lagerkoller ist ganz normal. Da kommt es oft vor, dass mal einer ein bisschen verwirrt ist, er war aber respektvoll und nicht aggressiv“, sagte der Mitarbeiter vor Gericht.

Mittlerweile hat der Beschuldigte die Aufnahmeprüfung für Krankenpfleger bestanden und mit der Ausbildung begonnen.

Die Sozialprognose fiel somit positiv aus. Deshalb sahen Staatsanwältin Simone Schönberger und Richter Alexander Krug kaum einen Anlass, den jungen Mann zu bestrafen.

„Es war nicht nichts, was sie gemacht haben, aber verurteilen will ich sie deswegen nicht. Wir stellen das Verfahren ein“, sagte Krug.

