Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Corona: Wie viel Fasching ist im Donau-Ries-Kreis möglich?

Plus Die Vereine hoffen, in der bald beginnenden Saison wieder mehr buntes Treiben bieten zu können. Doch es gibt schon jetzt klare Vorgaben, was nicht möglich sein wird. Was dennoch geplant wird.

Von Elisabeth Klaushofer

Die Faschingssaison beginnt offiziell am 11. November um 11.11 Uhr. Die Prinzenpaare trainieren fleißig, doch ob sie sich dem Publikum präsentieren können ist nach wie vor unklar. Kostüme für Faschingsumzüge sind gekauft, müssen aber wahrscheinlich auch dieses Jahr im Schrank bleiben. Eine fünfte Jahreszeit wie man sie im Landkreis kennt und liebt, scheint auch für diese Saison unerreichbar.

