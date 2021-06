Furcht vor Wolf im Kreis Donau-Ries: Schäfer schlagen Alarm

Schäfer im Landkreis schließen sich nach Meldungen über einen Wolf zusammen und sprechen mit Landtagsabgeordnetem.

Die Meldungen in den vergangenen Wochen, dass – bestätigt oder mutmaßlich – Wölfe durch Nordschwaben ziehen, ruft die Schafhalter im Donau-Ries-Kreis auf den Plan. Bei den Schäfern wächst die Angst, dass ihre Tiere gerissen werden und sehen sogar ihre Existenz gefährdet. Die Betriebe haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) zusammengeschlossen und sich an den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler gewendet. Dieser wiederum hat zu dem Thema zusammen mit der CSU-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag im bayerischen Landtag eingebracht.

Donau-Ries ist schafreichste Gegend in Schwaben

Der Landkreis Donau-Ries ist der schafreichste im Bezirk Schwaben. Allein die sechs Haupterwerbsbetriebe halten 4000 bis 5000 Muttertiere, hinzukommen zahlreiche kleinere Schafhalter, die es mittlerweile in fast jedem Dorf gibt. Eine Besonderheit ist, dass die Schäfer mit ihren Tieren eine wesentliche Rolle bei der Pflege und dem Erhalt der Heideflächen in der Region spielen und Teil des von der EU geförderten Projekts Heide-Allianz sind.

Läuft hier ein Wolf über einen Acker nahe Mündling? Ein Ehepaar hat dieses Foto am 16. Mai geschossen. Foto: Meyer

Der Fünfstettener Schäfer Franz Rupprecht hat zusammen mit seinen Kollegen die Arge „Schäfereien Landkreis Donau-Ries und Umgebung“ gegründet und den Abgeordneten Fackler auf seinen Hof eingeladen, um die Situation zu besprechen und Gegenmaßnahmen auszuloten. Ein Schritt in die richtige Richtung ist aus Sicht der Schafhalter der CSU-Antrag im Landtag. In diesem wird gefordert, nicht nur Schutzmaßnahmen für die Herden zu fördern, sondern auch den Bestand der Wölfe zu regulieren und damit alle EU-rechtlichen Möglichkeiten in nationales Recht umzusetzen. Schließlich müsse es beim Wolf darum gehen, die Belange aller Beteiligten „im verträglichen Maße zu achten und Lösungen zu finden, den Artenschutz und die Existenz der zu Weidetierhalter zu berücksichtigen“, so Fackler.

"Weidetierhaltung in Gefahr"

Die Schafhalter haben bereits konkrete Vorstellungen, die sie schriftlich dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber zukommen ließen. „Die bayerische Weidetierhaltung in Gefahr“, lautet die Überschrift. Die Schäfer verlangen beispielsweise die Erstattung der zusätzlichen Kosten und des Arbeitsaufwands für die wolfsichere Einzäunung der Weidetiere. Der Landkreis solle zudem vom Landesamt für Umwelt präventiv als Wolfsgebiet ausgewiesen werden, bevor ein Schaden eintritt. Damit wäre eine finanzielle Unterstützung nach der Herdenschutzförderung möglich.

In der praktischen Schafhaltung in der dicht besiedelten Region sei es „beinahe unmöglich“, die Herdenschutzhunde so mitzuführen, wie es tierschutzrechtlich gefordert sei. Die Kosten für einen Herdenschutzhund seien einigen kleineren Betrieben zu hoch. (dz)

Lesen Sie auch: