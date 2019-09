vor 40 Min.

Lastwagen steckt in der Altstadt fest

Ein Lastwagen mit Anhänger ist in der Nördlinger Straße in Harburg gestrandet. Der Fahrer, der trotz Verbots die Altstadt durchqueren wollte, kam an der Engstelle nicht weiter und beschädigte eine Haustreppe.

Dieses Mal zerstört ein Lkw auf Abwegen eine Treppe in Harburg. Gebäude an der engsten Stelle gleich nach Reparatur schon wieder beschädigt.

Von Wolfgang Widemann

Wieder ist es passiert. Dieses Mal am helllichten Tag. Am Dienstag gegen 13.45 Uhr konnten auch noch so große Verbotsschilder und Transparente einen Lkw-Fahrer nicht davon abhalten, von der Nördlinger Straße her die Harburger Altstadt durchqueren zu wollen – was angesichts der nicht ausreichenden Fahrbahnbreite mit einem Unfall und einem Nerven aufreibenden Rangiermarathon endete. Zwischenzeitlich kam es in der Nördlinger Straße schon wieder zu einer Karambolage.

Zwei Stufen herausgerissen

Erst einmal aber die Vorkommnisse von Dienstagnachmittag: Da lenkte der 36-Jährige, welcher weder der offiziellen B-25-Umleitungsstrecke noch einer geeigneten anderen Ausweichroute folgen wollte, seinen Lastwagen mit Anhänger – beladen mit Seecontainern – in die Altstadt hinunter. Bald musste er erkennen, dass es nicht mehr weiterging. Nach Angaben der Polizei blieb der Anhänger an der steinernen Treppe eines Wohnhauses hängen – etwas oberhalb der engsten Stelle in der Nördlinger Straße. Durch das schwere Fahrzeug wurden zwei Stufen herausgerissen. Schaden: etwa 2500 Euro.

Nördlinger Straße muss gesperrt werden

Der Fahrer, ein Osteuropäer, konnte laut Polizei im Anschluss „nur unter erheblicher Mühe und vielfachen Versuchen aus der Engstelle rückwärts herausrangieren“. Während dieser Zeit musste die Nördlinger Straße gesperrt werden. Bevor der Mann seine Tour fortsetzen konnte, ahndeten die Beamten erst einmal die Verstöße.

Unfallflucht: Nachbar macht ein Foto

Wenige Meter weiter in Richtung Stadtmitte hat Hilmar Maiwald, der ein Gebäude an der engsten Stelle besitzt, erst am Freitag das seit der B-25-Sperrung durch mehrere Lastwagen ramponierte Hauseck neu verputzen lassen. Noch ehe jetzt der Maler anrückte, war das reparierte Gemäuer schon wieder beschädigt. Laut Maiwald schrammte am Mittwoch um etwa 6 Uhr ein Lkw an das Eck. Natürlich habe sich der Unfallverursacher – wie in den allermeisten Fällen der Vergangenheit – nicht weiter darum gekümmert und sei weitergefahren. Ein aufmerksamer Nachbar habe freilich ein Foto von dem Laster gemacht. Deshalb ist Maiwald zuversichtlich, dass die Polizei den Flüchtigen ermitteln kann.

Bei der Begutachtung der Schadensstelle um 8 Uhr seien dann schon wieder zwei Sattelzüge hintereinander in der Nördlinger Straße gestanden, aber nur bis auf Höhe des Parkdecks gekommen.

