18.01.2020

Lesetour mit Musik, Malerei und Kulinarik

Petra Plaum, Uli Karg und Irene Hülsermann sind unterwegs

Wenn Irene Hülsermann, Uli Karg und Petra Plaum zur Lesetour 2020 einladen, darf sich das Publikum auf vielseitige Genüsse einstellen. Denn die drei Autorinnen lesen nicht nur aus eigenen Werken, sondern bringen auch Gäste mit oder lassen ein schmackhaftes Frühstück anrichten.

Den Anfang macht die Vernissage mit Lesung Weibsbilder & Weibergeschichten am Dienstag, 4. Februar, in der Stadtbibliothek Donauwörth, Reichsstraße 32. Um 19 Uhr stellt Künstlerin Hanna Eigner aus Donauwörth ihre Aquarelle vor – Hülsermann, Karg und Plaum präsentieren dazu passend Kurzgeschichten rund um besondere Frauen. „Es erwartet Sie ein Abend, nicht nur für Weiber“, verspricht Irene Hülsermann augenzwinkernd und ergänzt: „Unser Programm unterhält und entführt in andere Welten.“ Hanna Eigner aus Donauwörth hat in der Region mit ihren Ausstellungen und Malkursen schon viele Fans gewonnen. Auch die Autorinnen Irene Hülsermann und Petra Plaum aus Donauwörth und Uli Karg aus Thierhaupten fanden mit ihren Kurzgeschichten, Romanen und Sachbüchern ihr Publikum. Extra zur Vernissage mit Lesung haben die Autorinnen einige neue Geschichten verfasst.

Am Sonntag, 8. März, heißt es dann um 19 Uhr im Kultur-Stadl Wörleschwang Buch trifft Musik: Sänger und Gitarrist Stefano Messina aus Donauwörth liefert den perfekten Soundtrack zu den Texten, zum Beispiel Pop, Rock und Blues in deutscher, englischer und italienischer Sprache. Anschrift ist Untere Hauptstraße 13, 86441 Zusmarshausen.

Den Abschluss bildet ein „Literarisches Frühstück“ im Waldcafé Blankenburg (Burgstraße 5) in Nordendorf. Am Samstag, 28. März, richtet das dortige Gastronomie-Team um 9.30 Uhr ein Büfett mit deftigen und süßen Genüssen an, und die drei Autorinnen servieren ihre Kurzgeschichten dazu.

Die drei Autorinnen stammen aus drei Jahrzehnten (Jahrgänge 1952 bis 1972), wohnen in Thierhaupten (Uli Karg) sowie in Donauwörth und haben mit ihren Büchern und Lesungen schon viele Fans gewonnen. (dz)

Der Eintritt für „Weibsbilder und Weibergeschichten“ beträgt acht Euro, für „Buch trifft Musik“ zehn Euro (Schüler/Studenten acht Euro) und für „Literarisches Frühstück“ inklusive Büfett 19,50 Euro. Reservierungen am jeweiligen Veranstaltungsort, für den Kultur-Stadl auch online unter www.kultur-stadl-woerleschwang.de und unter info@petra-plaum.de.

Themen folgen