vor 51 Min.

Mädchen begeistern sich für technische Berufe

Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren machen technische Erfahrungen im Forscherinnen-Camp

Jugendliche nutzen auch in Corona-Zeiten die Möglichkeit, sich um ihre Zukunft zu kümmern: Zehn Schülerinnen schnupperten im Forscherinnen-Camp am Hochschulzentrum Donau-Ries in Nördlingen in die Welt der naturwissenschaftlich-technischen Berufe.

Das Forscherinnen-Camp verschafft Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren einen Einblick in den Berufsalltag von Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen. Im Mittelpunkt des Camps standen vom 16. bis zum 20. August die Steuerung und Programmierung von Robotern. Mithilfe einer Lernplattform entwickelten die Teilnehmerinnen einen Roboter mit passender Software, der einem vorgegebenen Pfad folgen, im Kreis fahren und Hindernisse erkennen kann. Außerdem brachten eine Erkundung des Rieskraters und eine Führung im Rieskratermuseum eine schöne Abwechslung. Die 15-jährige Mirjam Liebl fand daran besonders Gefallen: „Ich möchte später einmal etwas mit Geologie machen, weshalb ich den Meteoritenkrater besonders spannend und interessant fand.“ In gemeinsamen Workshops konnten die zehn Mädchen ihre eigenen Stärken erkennen und lernten, wie sie diese bei ihren Berufswünschen nutzen können.

Bei der kleinen Abschlussveranstaltung erhielten die Mädchen eine Teilnahmeurkunde von der Projektleiterin des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft Christine Dees und den Roboterführerschein vom technologischen Leiter Professor Florian Kerber. Das Ziel des Camps sei es gewesen, Mädchen die Möglichkeit zu geben, die Faszination naturwissenschaftlicher und technischer Berufe selbst zu erleben, sagt Kerber. Die Teilnehmerinnen rundeten die Abschlussveranstaltung mit einem kleinen selbst zusammengeschnittenen Film über die gemeinsame Woche ab.

Das Forscherinnen-Camp hat viele der Mädchen in ihren Berufswünschen bestärkt. So auch die 17-jährige Julia Scheffler, die sich sehr für technische Berufe interessiert. „Im Forscherinnen-Camp hat sich mein Wunsch nach einem technischen Beruf nochmals verstärkt“, sagt die 17-Jährige. Auch die praktische Arbeit habe ihr am Hochschulzentrum sehr gut gefallen, weshalb sie sich nun sicher ist, dass sie ein duales Studium angehen will.

Noch immer ist der Frauenanteil in der Metall- und Elektroindustrie gering, nur jeder vierte Arbeitnehmer in Bayern ist weiblich, schreibt das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Um das zu ändern, richte sich das Forscherinnen-Camp gezielt an junge Frauen, damit Erfolg im technischen und naturwissenschaftlichen Beruf von der Einstellung und Begeisterung – und nicht vom Geschlecht – abhänge. (hepa)

