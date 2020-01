vor 20 Min.

Mann fällt nicht auf Betrugsmasche per E-Mail herein

Ein Ottinger hat sich mit einem Betrugsversuch über das Internet konfrontiert gesehen. Er recherchiert aber über den Absender der Mail und überweist kein Geld.

Ein Mann aus Otting hat sich mit einem Betrugsversuch über das Internet konfrontiert gesehen. Der 59-Jährige teilte am Mittwoch auf der Polizeiinspektion Donauwörth mit, dass er tags zuvor eine E-Mail einer scheinbaren „Organisation Transparenzregister“ erhalten habe.

In dieser wurde er namentlich dazu aufgefordert, sich in ein entsprechendes Register einzutragen, da sonst hohe Bußgelder auf ihn zukommen würden. Eine angebliche Meldepflicht hätte sich ab Januar 2020 verstärkt. Hierfür sollte ein Betrag in Höhe von 49 Euro an den Absender überwiesen werden, berichten die Beamten.

Der Mann recherchierte im Internet und stellte fest, dass es sich hierbei um eine bundesweite Betrugsmasche handelt.

Ein finanzieller Schaden entstand ihm daher nicht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen versuchten Betruges auf.

