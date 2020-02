vor 56 Min.

Martin Scharr: "Jeden Tag aufs Neue spannend"

Plus Martin Scharr will Bürgermeister in Kaisheim bleiben.

Von Wolfgang Widemann

Vor knapp sechs Jahren hat die Wahl zum Bürgermeister das Leben von Martin Scharr "total umgekrempelt". Gearbeitet hatte er schon vorher viel. Neben seiner Tätigkeit als Justizbediensteter hatte der Elektroinstallationsmeister im Nebenjob noch eine Firma, und er half auf dem Bauernhof seines Bruders mit. Was für Scharr in seiner neuen Funktion als Kaisheimer Rathauschef neu war: "Der permanente Kontakt zu den Bürgern." Dieser mache das Leben und den Beruf "jeden Tag aufs Neue spannend". Weil er diese Arbeit gerne tue, trete er am 15. März erneut als Kandidat für dieses Amt an.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Scharr lässt 2014 die Konkurrenten hinter sich 2014 schaffte es Scharr überraschend, die beiden anderen Bewerber hinter sich zu lassen und gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit zu erreichen. Der Start sei dann nicht gerade wunschgemäß verlaufen: "Ich habe die ein oder andere Lektion erleben dürfen." So sei er nach wenigen Tagen im Amt damit konfrontiert worden, in seiner Funktion als Bürgermeister möglicherweise belangt zu werden, weil einige alte Bäume im Frühjahr gefällt worden waren. Es habe sich dann aber herausgestellt, dass die Kastanien morsch gewesen waren und eine Gefahr darstellten. Angesichts der Tatsache, dass die Marktgemeinde Kaisheim wenig Einnahmen und hohe Schulden hat, hat es der dortige Bürgermeister nicht leicht. Dank hoher staatlicher Förderung habe man die Trinkwasserleitungen in Kaisheim und Bergstetten erneuern können, so Scharr. Auch in anderen Bereichen sei viel Geld investiert worden - und man habe Werte schaffen können. In Kaisheim seien mehrere Straßen und Kanalabschnitte saniert worden, die Dorferneuerung in Sulzdorf sei abgeschlossen worden, die Dorferneuerung in Bergstetten könne wohl im Frühsommer abgeschlossen werden, und die kleine Dorferneuerung in Gunzenheim sei gerade gestartet. Kommune kommt nur schwer an Bauland Endlich angepackt habe man auch die Erweiterung des Rathauses. Ein Problem, das Scharr nach eigenen Angaben intensiv beschäftigt: Im Kernort kommt die Kommune nur schwer an Bauland, da viele Flächen dem Freistaat gehören. Nach jahrelangen Bemühungen habe nun der Haushaltsausschuss des Landtags darüber zu entscheiden, ob die Gemeinde staatliche Flächen kaufen darf. Weitere Herausforderungen für die Zukunft seien der Breitbandausbau, die Sanierung der Schule (zusammen mit dem Landkreis), die Erweiterung der Kindertagesstätte und die Verbesserung der Lebensbedingungen für Senioren. Hier werde wohl ein Investor eine Seniorenwohnanlage in Kaisheim bauen. In Sulzdorf sei es wichtig, angesichts des zunehmenden Schwerlastverkehrs die Pläne für eine Umgehungsstraße voranzubringen. Die Arbeit im Gemeinderat bezeichnet Scharr trotz einiger Differenzen insgesamt als "gutes Miteinander".

Themen folgen