Mehrere Gräber werden beschädigt und beschmiert

Am Friedhof in Rögling gab es mehrere Sachbeschädigungen.

Auf dem Friedhof in Rögling treiben Unbekannte ihr Unwesen. Die Personen, die die betroffenen Gräber pflegen, haben nun Anzeige erstattet.

Wie der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth am Donnerstag mitgeteilt wurde, haben sich ab 3. April zahlreiche Sachbeschädigungen auf dem Friedhof am Kirchplatz in Rögling ereignet. So teilte eine 60-jährige Bewohnerin des Dorfes mit, dass ein von ihr gepflegtes Grab großflächig mit Farbe beschmiert worden sei und eine unbekannte Person die Anpflanzung aus der Erde riss sowie einen Malerpinsel in die Grabfläche steckte.

In einem weiteren Fall wurde an dem Grab, um das sich eine 57-Jährige kümmert, die Laterne am Stein mit Farbe besudelt und der Bewuchs zerstört. Eine 61-Jährige teilte mit, dass an dem von ihr gepflegten Grab eine große Pflanze herausgerissen und mitgenommen wurde, so die Beamten weiter.

Sachbeschädigung und Diebstahl

An zwei weiteren Gräbern riss die bislang unbekannte Person Pflanzen heraus und beschmierte den Stein mit Farbe. Hier waren ein 50-Jähriger und eine 46-Jährige betroffen.

Nachdem die Fälle sich häuften und nicht abrissen, entschlossen sich die Geschädigten jeweils zu einer Strafanzeige, die die Gesetzeshüter nun aufnahmen. Diese sicherten vor Ort Spuren und ermitteln nun unter anderem aufgrund Straftaten der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und Diebstahl. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

