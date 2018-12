vor 55 Min.

Millionenprojekt an der Röls-Grundschule

Die Kinder des Offenen Ganztages sind übergangsweise in Wohncontainern (links) untergebracht. Ein neuer Anbau an das Schulgebäude soll ein großzügiges Raumangebot schaffen.

Die Offenen Ganztagsschule in Riedlingen schlägt voraussichtlich mit über 3,25 Millionen Euro zu Buche. Eine wichtige Untersuchung steht noch aus.

Von Thomas Hilgendorf

Dass Baumaßnahmen, gleich welcher Art, an Schulen heutzutage teuer sind, davon können Kommunen und der Landkreis ein Lied singen. Dabei muss es sich gar nicht um Neubauten wie bei der Realschule Rain handeln. Auch der Anbau an der Gebrüder-Röls-Schule im Donauwörther Stadtteil Riedlingen wird ein Millionenprojekt. Jetzt wurden weitere Kostenpunkte im Stadtrat bekanntgegeben.

Weitere Kosten: Möbel, Honorare, Elektro und, und, und ...

Im Sommer sind bereits erste Zahlen genannt worden. Für die Baukonstruktion und die Haustechnik prognosizierten die Planer um Architektin Bettina Kandler 1,75 Millionen Euro. Hinzu kommen jedoch noch weitere Kostenfaktoren: Die feste und lose Möblierung – sprich: das für den Innenraum Notwendige – schlägt aller Voraussicht nach allein mit über 320000 Euro zu Buche. Knapp 100000 wären für neue Außenanlagen aufzubringen und für weitere Nebenkosten und Honorare im Zuge der Baumaßnahmen 431000 Euro. Des Weiteren entstünden, wie Architektin Kandler ausführte, im Bereich Elektro und Architektur Mehrkosten von über 100000 Euro. Die Stadt verspricht sich allerdings erhebliche staatliche Förderungen (wir berichteten). Dies ist auch der Grund, weshalb sich die Umsetzung des Anbaus zur Offenen Ganztagsschule (OGTS) bis dato verzögert hat.

Was ist mit dem Baugrund?

Immer noch steht allerdings eine Untersuchung des Baugrundes aus. Im Förderantrag war man davon ausgegangen, dass sogenannte Streifenfundamente ausreichend tragfähig sind – wie beim bei dem bestehenden Schulgebäude. Sollte nun eine aufwendige Tiefgründung, beispielsweise mit Pfählen, erforderlich sein, würde dies laut Stadtbauamt Mehrkosten verursachen.

Dennoch wurde der grundlegende Finanzierungsbeschluss zum Förderantrag an den Freistaat gefasst.

Bettina Kandler nannte eine qualitativ gute Ausstattung für die OGTS unabdingbar, da sich viele Kinder bis zum Nachmittag, beziehungsweise späten Nachmittag in der Schule aufhielten. Es müsse daher ausreichend Raum und ansprechende Aufenthaltsmöglichkeiten geben.

Allein in der Mensa werden 72 Sitzplätze geschaffen – hier sind auch Sitznischen geplant, an denen Gruppenarbeit stattfinden könnte. Zudem ist eine Verbindung zum Außenbereich vom Anbau geplant, was auch wichtig für Veranstaltung draußen sei.

Themen Folgen