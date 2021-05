Monheim

vor 26 Min.

Corona-Impfaktion bei Bühler Motors in Monheim

Plus Über 50 Mitarbeiter erhalten bei dem Monheimer Betrieb die ersehnte Spritze. Eine Kooperation mit einem Hausarzt machte es möglich.

Von Barbara Wild

Björn Matthes ist erleichtert, dass er so unverhofft die Chance auf eine Impfung bekommt. Nicht beim Hausarzt, nicht im Impfzentrum – nein, in seinem Betrieb bekommt er die ersehnte Spritze. Sein Arbeitgeber ist Bühler Motor in Monheim. „Ich habe hochbetagte Eltern, die ich gerne bedenkenlos besuchen will. Und auch für mich fühlt es sich einfach besser an geimpft zu sein“, sagt der 53-Jährige, der seit acht Jahren bei Bühler arbeitet und in Wemding wohnt.

