Ein Sonntagnachmittag im Vollrausch: Brüderpaar aus Monheim vor Gericht

Plus Zwei betrunkene Brüder geraten im Raum Monheim außer Kontrolle. Dafür müssen sie sich jetzt vor dem Jugendrichter verantworten.

Mit meist starrem Blick nach vorne sitzen die beiden jungen Männer aus dem Bereich der Monheimer Alb im Saal des Nördlinger Amtsgerichts. Beide Angeklagte tragen ein weißes Hemd. Sie schweigen die meiste Zeit, nur auf Nachfrage geben sie einige wenige Worte von sich. Ganz anders führte sich das Brüderpaar an späten Sonntagnachmittag vor gut einem halben Jahr auf. Da war es sturzbetrunken, war regelrecht außer Kontrolle und beging mehrere Straftaten.