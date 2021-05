Einbruch in Bauhof in Monheim: Mädchen gesucht

Unbekannte sind am Samstag in den städtischen Bauhof in Monheim eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen nutzt den Bauhof der Stadt Monheim offenbar verbotenerweise als Abenteuerspielplatz. Das vermutet die Polizei nach einem weiteren Vorkommnis, bei dem Schaden entstanden ist.

Ein Mitarbeiter erblickte am Samstag gegen 14.15 Uhr auf dem Areal am Mühlweg eine etwa Zwölfjährige, die offensichtlich in das Gebäude eingebrochen war. Zuvor war der Mann verständigt worden, weil ein großes Tor offenstand. Er schaute nach und sah, wie das Mädchen in dem Gebäude weglaufen. In der Folge stellte der Beschäftigte fest, dass die Nebeneingangstür auf war. Sie war aufgehebelt worden.

Die Eindringlinge setzen im Bauhof einen Radlader in Gang

Vermutlich, so die Polizei, hatten sich Kinder oder Jugendliche so Zutritt zu der Halle verschafft, in der mehrere größere Arbeitsmaschinen – zum Beispiel Bagger und Radlader – stehen. Ein Radlader war auch in Gang gesetzt worden. Das Fahrzeug prallte mit der Palettengabel gegen ein Sektionaltor. Dieses wurde beschädigt. Ob aus dem Bauhof etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Nach Erkenntnissen der Gesetzeshüter trieben sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mal Personen auf dem eingezäunten Gelände herum. Maschinen und Geräte wurden nachts bewegt.

Das Mädchen ist schätzungsweise 1,30 Meter groß, sehr schlank und hat brünette, schulterlange, lockige Haare. Es trug eine pinkfarbene Hose und ein weißes T-Shirt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

