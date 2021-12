Tiefbaumaßnahmen in Monheim 2022 bis 2025 vorgestellt

Monheim investiert auch in den kommenden Jahren in Straßensanierungsmaßnahmen.

Auch in den kommenden Jahren möchte die Stadt Monheim mehrere Tiefbaumaßnahmen durchführen, um Straßen und deren Untergrund (Wasser, Kanal) zu sanieren. Einen ersten Überblick gab den Mitgliedern des Stadtrats nun Friedrich Eckmeier vom Planungsbüro Eckmeier und Geyer, der die im Zeitraum 2022 bis 2025 vorgesehenen Projekte in Monheim und Flotzheim erläuterte. Insgesamt belaufen sich alle geplanten Straßenmaßnahmen auf einen Kostenumfang von knapp elf Millionen Euro. Durch RZWas (Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben) und das europäische Eler-Programm könne man mit gut 4,7 Millionen Euro Fördergeldern rechnen, so Eckmeier. Bei RZWas müssen die Anträge bis Ende 2024 gestellt werden, danach hat man noch weitere vier Jahre Zeit zur Umsetzung der Projekte. "Diese Sanierungen sind eine Kernaufgabe der Stadt", unterstrich Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber als Sitzungsleiterin. Auch die Ratsmitglieder zeigten sich einverstanden mit der Präsentation Eckmeiers. Das Gremium wird sich in den kommenden Jahren nach und nach mit den jeweiligen Einzelmaßnahmen befassen.