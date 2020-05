vor 59 Min.

Motorflugsportgruppe trifft sich im Internet

Ganz real gibt es ihn zwar, den Flugplatz in Genderkingen, das vereinsleben findet aber derzeit eher virtuell statt.

Bei der digitalen Jahreshauptversammlung gibt es auch die Neuwahl des Vorstands

Nicht im gewohnten italienischen Ambiente der Flugplatzgaststätte, sondern in einem virtuellen Meetingraum im Internet haben die Mitglieder der Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen (MDG) ihre diesjährige Mitgliederversammlung erlebt. Nach Versand der Wahlunterlagen an die 171 stimmberechtigten Mitglieder konnte die geheime Onlinewahl des Vorstands und der jeweils zwei Kassenprüfer und Ausbildungsleiter begonnen und pünktlich während der virtuellen Hauptversammlung mit 42 Teilnehmern abgeschlossen werden.

Vorsitzender Matthias Obermayer gab zunächst einen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2019. Dabei sei es gelungen, den Flugplatz in Genderkingen nicht nur für an- und abfliegende Gäste, die nun ein Courtesy Car oder Fahrräder für einen Ausflug ausleihen können, noch attraktiver zu machen. Das Angebot der Tankstelle wurde durch den Bau eines Dieseltankplatzes ergänzt. Ebenso können Fahrräder und Automobile mit Strom „betankt“ werden: Der „Sprit“ dazu kommt aus der hauseigenen Solarproduktion. Viele Besucher fanden ihren Weg in die vorhandene Gastronomie oder zu einer der überregional bekannten Modellflugveranstaltungen.

Mit vereinten Kräften wurde an der Gestaltung der Außenanlagen im Sinne des Umweltschutzes gearbeitet. Nach dem Pflanzen von 24 Bäumen soll als Nächstes die Zufahrt zum Flugplatz verbessert werden. „Dass unser Flugplatz von Piloten gerne angeflogen wird, zeigt die Anzahl von knapp 11000 Landungen im Jahr 2019“, so Obermayer.

Wirtschaftlich kann die MDG mit dem vorigen Jahr zufrieden sein und könnte sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken – wäre da nicht Corona. Kassenprüfer Oliver Klauser erläuterte die Kosten- und Ertragssituation, die sich nach einem verlustreichen Jahr 2017 nun wieder in einer guten Ergebnissituation befindet.

Vor dem Hintergrund dieser Darstellung votierten die Mitglieder für die Entlastung des bisherigen Vorstands und allen vorgeschlagenen Kandidaten – und zwar mit hervorragenden Zustimmungswerten von 85 bis 95 Prozent. Auf diese Weise wurde Matthias Obermayer als Vorsitzender bestätigt. Er wird vertreten durch den neuen Zweiten Vorsitzenden Thomas Schneider, der das Amt von Martin Schneider weiterführt. Schriftführer ist Michael Bayer, das Amt des Technischen Leiters bleibt bei Richard Freimuth. Kassenwart ist Kurt Glock, Kassenprüfer sind wie zuvor Oliver Klauser und Hans Kavasch. Als Hauptflugleiter folgt Michael Kock auf Ralf Hieke. Die Leitungsaufgaben für die Ausbildung bei der MDG teilen sich weiterhin Jürgen Steiner und Wolfgang Erben.

Die Mitglieder danken den neuen Funktionsträgern und den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Martin Schneider, Renate Lehmacher und Ralf Hieke für ihr Engagement. Der Dank gilt aber auch den fleißigen Helfern und besonders Monika Löffler, die seit vielen Jahren die Verwaltung und Buchhaltung des Vereins leitet, der sich durchaus mit einem mittelständischen Unternehmen vergleichen kann. (pm)

