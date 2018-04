vor 30 Min.

Motorradraser mit Tempo 221 auf B16 erwischt

Mit Tempo 221 ist ein Motorradfahrer auf der B16 bei Asbach-Bäumenheim geblitzt worden. Es war nicht das erste Mal, dass er dort erwischt wurde.

Ein Motorradfahrer hatte es am Samstag auf der B16 sehr eilig und geriet gleich zwei mal in eine Radarkontrolle bei Hamlar. Gegen 10.45 Uhr war er zunächst in Richtung Donauwörth unterwegs und passierte die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 159 Kilometern pro Stunde.

Gegen 13.35 Uhr kam er erneut an der Messstelle vorbei, diesmal in Fahrtrichtung Rain mit 221 Kilometern je Stunde. Laut Polizei wohnt er Fahrer im Landkreis Donau-Ries. Ihm wird vorsätzliches Handeln unterstellt. Ihn erwartet ein Bußgeld von weit über 1000 Euro und ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten. (dz)

