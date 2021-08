Autorennen bei Münster: Nachspiel für die Autofahrer

Das Duell zweiter Autofahrer, die sich bei Münster eine Art Rennen geliefert hatten, wird für beide ein Nachspiel haben.

Das Verhalten zweier Autofahrer, die sich am Dienstag in und bei Münster riskante und verbotene Überholmanöver geliefert hatten, hat ein Nachspiel: Wie die Polizei nun mitteilt, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg die Führerscheine der Männer sichergestellt.

Raser bei Münster. Zeugen schilderten: "Duell wie in der Formel 1"

Sie hatten sich ein „Duell wie in der Formel 1“ geliefert, wie von Zeugen geschildert. Sogar der Gehweg wurde in ihre Fahraktionen mit einbezogen. Allerdings hatten die Gesetzeshüter in ihrem ursprünglichen Bericht die beiden in ihren Rollen vertauscht: So war es der 18- und nicht der 25-Jährige, der zunächst bei Gut Sulz dem Vordermann aufgefahren war und ihn nach dem Überholen dann ausbremste.

In Münster dann stieg der Jüngere aus seinem Wagen aus und ging auf den sieben Jahre älteren Kontrahenten zu, der daraufhin in einen Hof flüchtete. (dz)