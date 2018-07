vor 52 Min.

Nichts als Zauberklänge

Das berauschende Konzert des Opernstudios in Mertingen wird zum Triumph der schönen Stimmen

Von Ulrike Hampp-Weigand

23.03 Uhr. Ein wunderbarer Konzertabend endete mitten im riesengroßen Publikumsjubel. Der Zug nach München fuhr (leider) pünktlich ab. Trotz Bravi und stehendem Applaus blieb nur „fluchtartiger“ Abschied vom begeisterten Mertinger Publikum. Denn wieder einmal war Mertingen Festspielort für das Opernstudio der Staatsoper München. Zehn junge Sängerinnen und Sänger traten auf karger Bühne auf – abwechselnd begleitet von zwei großartigen Pianisten, André Gallegharo und Allessandro Steffanelli. Ein Opernabend mit außergewöhnlichen Stimmen, großen Dramen. Kein Wunder, dass sich dieses Konzert als Besuchermagnet erwies.

Tobias Truniger, Leiter des Opernstudios, hat sich als Moderator zum Star entwickelt, auf den sich die Konzertbesucher freuen. Seine Einführungen sind herrlich kurzweilig, kenntnisreich, packend – und stets voller Hochachtung vor der Musik, ihren Schöpfern wie Interpreten.

Vier Opern, im sonnigen Süden oder im nebelverhangenen Schottland handelnd, thematisch verwandt: Dramen eben. Beginnend mit „Don Quichotte“, dem Ritter von der traurigen Gestalt aus Miguel de Cervantes Weltroman, vom Franzosen Jules Massenet in Töne gesetzt. Dem dunklen Stoff angemessen, birgt die Oper große Arien und Ensembles für Bass (Don Quichotte: großartig Oleg Davydov), Bassbariton (Sancho Pansa: hervorragend Milan Siljanov) und Mezzosopran (Dulcinea: lyrisch, reich verströmend Niamh O‘Sullivan besonders in Lorsque le temps d’amour a fui) – und die Szenen der Dorfbewohner und anderer Verehrer: Die Soprane, Tenöre und Baritone des Ensembles in schwelgerischem Forte. Ein fesselnder Einstieg mit einer großen Oper, die in den vergangenen Jahren erst wieder „entdeckt“ wurde, auch weil sie enorme Anforderungen an die Sänger der Hauptrollen stellt. Die großen Duette beweisen dies.

Ein Ohrenschmaus für Belcanto-Liebhaber sind die Auszüge aus „Adriana Lecouvreur“ von Francsco Cilea. Geschichte und Opernfiktion verbinden sich hier aufs Schönste: Adriana, Star der Comédie Francaise, liebt Fähnrich Maurizio, in Wirklichkeit Graf Moritz von Sachsen, der „Maréchal de Saxe“, der sich aus politischen Gründen in eine Affäre mit der Herzogin von Bouillon eingelassen hat: Die ihn als Liebhaber halten möchte und ihre Nebenbuhlerin vergiftet. Diese stirbt in den Armen Maurizios. Große Ensembleszenen im Theater – alle wollen etwas von Michonet (klangschön der Bariton Boris Prgl), Adrianas große Vorstellungsarie (mit der lyrischen, zauberhaften Selene Zanetti) mit Maurizio (Galeano Salas, Tenor mit klingender Höhe, metallener Fülle) wie in der Arie La dolcissima effige und die umwerfende Mezzosopranistin Alyona Abramowa, dunkel timbriert, die ihrer wütenden Sehnsucht beseelt Ausdruck gibt.

Provençalische Melodien prägen die Oper „Mireille“ von Charles Gounod. Die grazile Anna El-Khashem – angekündigt als „leichter“ Sopran – hatte zunächst im Duett mit Niamh O‘Sullivan, dann mit der berühmten Arie „O légère hirondelle“ einen bezwingenden Auftritt. Ihr eilte Long Long als geliebter Vincent, in tenoraler Brillanz, mit weichem, schöntönendem Klang an die Seite. Aber auch er kann dem in Boris Prgl mächtig auftrumpfenden Vater kein Paroli bieten. Mireille stirbt vor der Kirche Saintes-Maries, wo sie die Hilfe der Gottesmutter erflehen wollte.

Auch die nächste Oper war großes Drama: Gaetano Donizettis „Lucia di Lammermoor“ in schottischer Düsternis. Die große Bass-Arie des Enrico Ashton (Boris Prgl) wies den Weg – die Verbindung Lucias aus Familienräson mit dem ungeliebten, reichen Arturo. Lucia verabschiedet sich vom geliebten Edoardo. In wunderbarer Geste schwören sich Paula Iancic und Galeano Salas ewige Treue über dem Grab (Sulla tomba). Paula Iancics Erzählung „Regnava nel silenzio“ , die düstere Geschichte vom Geist einer Frau, die von ihrem Geliebten erstochen worden war, war sowohl sängerisch wie dramatisch einer der Höhepunkte, bevor mit dem Sextett „Chi mi frena in tal momento“ der Abend in einem Stimmenfest endete. Paula Iancic, Alyona Abramowa, Galeano Salas, Long Long, Boris Prgl, und Oleg Davydov zu lauschen war ein Genuss!

Mit einem Auszug aus „Pariser Leben“ von Jaques Offenbach zogen die Interpreten in der Zugabe andere Seiten auf. Statt großer Oper nun amüsante hochklassige Operette! Bravi, Applaus im Stehen und dann hieß es: Ab zum Bahnhof. Das Opernstudio aber war nicht zum letzten Mal in Mertingen: Im November kommt die nächste Sternstunde…

