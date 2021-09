Oberndorf

17:18 Uhr

Kläranlage Oberndorf: 75 Prozent der Kosten werden auf die Grundstücksbesitzer umgelegt

Plus Die neue Kläranlage hat 5,9 Millionen Euro gekostet. Drei Viertel davon haben die Grundstückseigentümer zu zahlen. Was in den entsprechenden Satzungen steht.

Von Helmut Bissinger

Jetzt ist es offiziell: Das Rätselraten darüber ist zu Ende, was die Bürgerinnen und Bürger in Oberndorf für die neue Kläranlage berappen müssen. Eigentlich war es schon seit Mai klar, doch nun hat der Gemeinderat die offiziellen Satzungen verabschiedet, die zum 1. Oktober in Kraft treten. Das Wichtigste: 75 Prozent der Kosten von 5,9 Millionen Euro werden auf die Grundstücksbesitzer umgelegt.

