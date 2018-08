vor 37 Min.

Oberndorf hat nun einen Obst- und Gemüseschrank

So sieht der Obst- und Gemüseschrank in Oberndorf aus.

Das Häuschen steht seit Kurzem in Oberndorf. Welcher wohltätige Zweck dahintersteht und wie die Bevölkerung mitmachen kann.

Seit Kurzem gibt es einen Obst- und Gemüseschrank in Oberndorf. Es handelt sich um ein Projekt des Vereins für Gartenbau und Landespflege Oberndorf in Zusammenarbeit mit der Tafel in Donauwörth. Der Schrank befindet sich auf einer Grünfläche an der Kreuzung Dorfstraße/Kratterstraße/Pater-Frey-Ring.

Alle Bürger sind eingeladen, an der Aktion teilzunehmen: Überschüssiges Obst- und Gemüse aus dem eigenen Garten darf dort gespendet werden – und zwar wöchentlich in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Ein Fahrer holt die Lebensmittelspenden in einem Fahrzeug mit Kühlmöglichkeit ab und bringt sie zur weiteren Verwendung zur Tafel nach Donauwörth. Die Ausgabe durch die Tafel erfolgt in Donauwörth, Nördlingen und Asbach-Bäumenheim.

