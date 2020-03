20.03.2020

Ökumenischer Kirchentag im Mai wegen der Corona-Pandemie abgesagt

Dekane Neuner und Heidecker sagen den Kirchentag in Donauwörth im Mai ab. Das Ereignis soll aber auf jeden Fall nachgeholt werden.

Von Thomas Hilgendorf

Die beiden Dekane haben es sich nicht leicht gemacht mit der Entscheidung. Doch angesichts der Verbreitung des Coronavirus gibt es derzeit andere Dinge zu organisieren als gerade ein Ereignis, das sich an tausende Besucher an einem Ort richtet. Deswegen, so der katholische Dekan Robert Neuner und sein evangelischer Amtsbruder Johannes Heidecker im Gespräch mit unserer Zeitung, habe man sich entschlossen den Ökumenischen Kirchentag im Mai abzusagen. Allerdings nicht generell – er soll zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, dann, wenn sich die Lage wieder entspannt hat.

Es sei letztlich nicht anders gegangen, als das ökumenische, also gemeinsame kirchliche Event, das Mitte Mai in Donauwörth stattfinden sollte, bis auf Weiteres abzusagen. Man habe das zusammen mit den Verantwortlichen im Organisationsteam, der sogenannten Steuerungsgruppe, entschieden. Beide Dekane betonen jedoch, dass der Ökumenische Kirchentag auf keinen Fall „ganz abgeblasen“ sei.

Kirchentag in Donauwörth in reduzierter Form oder neu aufgelegt?

Die Frage sei nun, ob man ihn in einigen Wochen oder Monaten in reduzierter Form nachhole oder gänzlich neu auflegt mit etwas größerer zeitlicher Distanz, so Heidecker und Neuner.

Im Moment sei es jedoch „völlig undurchsichtig, was wie wann überhaupt stattfinden kann“, wie Heidecker erklärt. Auch die schwierige Zeit habe wichtige Konsequenzen für die Ökumene: Es sei nun an der Zeit, dass Christen aller Konfessionen vereint im Gebet sind – das Läuten der Kirchenglocken vor Ort solle dazu einladen.

Die Dekane sind für die Seelsorge weiterhin erreichbar: Robert Neuner unter der Telefonnummer 0906-706280, Johannes Heidecker unter 0906-7001448 oder 0906-8010. Weitere Kontakte im Internet unter www.donauwoerth-katholisch.de und www.donauwoerth-evangelisch.de/

Lesen Sie auch:

Themen folgen