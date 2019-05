Pfingsten 1999: Als die große Flut kam

Plus Im Jahr 1999 drohten im Landkreis an Donau und Lech die Dämme zu brechen. Wie dies meist gerade noch verhindert werden konnte.

Ungeheure Wassermengen verwandelten den Lech vor 20 Jahren in einen reißenden Strom. Der Blick geht vom Kraftwerk Rain in Richtung B-16-Brücke (im Hintergrund).

Es war eine extrem niederschlagsreiche Zeit. Innerhalb weniger Montag führten die Flüsse und Bäche in Nordschwaben vor 20 Jahren fünfmal Hochwasser. Als es dann im Alpenraum nochmals so richtig schüttete, die gesättigten Böden kein Wasser mehr aufnehmen konnten und in höheren Lagen der Schnee schmolz, schwappte vor allem über die Donau und noch mehr über den Lech auf die Region eine Flutwelle zu. Hunderte von von freiwilligen Helfern, Feuerwehrleuten, Bundeswehrangehörigen, Behördenvertretern und Hausbesitzern erlebten um die Pfingstfeiertage 1999 schlaflose Nächte. Der damalige Landrat Alfons Braun löste sogar Katastrophenalarm im Donau-Ries-Kreis aus.

„Das war auch für die Region ein großes Hochwasser“, bilanziert Bernhard von Roda vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zwei Jahrzehnte später. Weil die Schäden in Bayern enorm waren, kümmerten sich Politik und Behörden fortan verstärkt um den Hochwasserschutz.

Bei Marxheim war die Situation besonders kitzlig

Was im südlichen Landkreis Donau-Ries am meisten Sorgen bereitete, war der Zustand mancher Dämme entlang von Donau und Lech. Die beiden Flüsse kommen unweit von Marxheim-Bruck zusammen. Dort war die Situation besonders kitzelig. Bereits eine Woche vor Pfingsten musste der Deich am Feiertag Christi Himmelfahrt verstärkt werden.

Als beide Flüsse dann so richtig Hochwasser führten, rückten viele Helfer an, um den Deich zu halten. Dies gelang nicht ganz. Auf dem Höhepunkt der Flut in der Nacht auf Pfingstsonntag, 23. Mai, wurde er überströmt und zehn Anwesen wurden überflutet. Die Bewohner hatten diese vorher verlassen.

Ein zweiter Einsatzschwerpunkt lag am Lechdamm unweit des Rainer Stadtteils Oberpeiching. Dort trat Wasser aus, das Bauwerk drohte überspült zu werden – mit unabsehbaren Folgen für die Kernstadt. „Das Wasser wäre in Richtung Rain gelaufen“, erinnert sich Bürgermeister Gerhard Martin. Soll heißen: Bewohntes Gebiet wäre überschwemmt worden. Dank des stundenlangen Einsatzes zahlreicher Helfer, darunter die Fahrer von 35 Lastwagen, die Material heranschafften, konnte dies verhindert werden.

In Augsburg brach ein Wehr - das schaffte Luft

Das Glück der Bewohner in Rain hing Martin zufolge zumindest ein Stück weit mit einem weniger erfreulichen Ereignis in Augsburg zusammen. Dort brachen ein Wehr und ein Damm, sodass riesiger Schaden entstand. Weil dort viel Wasser ausströmte, war die Flut flussabwärts im Donau-Ries-Kreis nicht mehr ganz so stark. Dennoch: Die Bewohner der Sägmühle bei Oberpeiching übernachteten vorsichtshalber an einem sicheren Ort.

n Marxheim arbeiteten Feuerwehrleute und andere freiwillige Helfer 1999 unter Hochdruck, um Sandsäcke für die Dämme und Häuser heranzuschaffen. Bild: Sisulak

Auch andernorts wurden Dämme undicht, so zum Beispiel bei Donaumünster/Erlingshofen sowie in Donauwörth auf Höhe der Firma Airbus, im Bereich der Neuen Obermayerstraße (Festplatz) und auf Höhe des Naherholungsgebiets Riedlingen. Da der Egelseebach, der nahe Mertingen von der Schmutter abzweigt, ebenfalls zu einem reißenden Strom wurde, bauten die Hilfskräfte in Hamlar einen provisorischen Deich, um die Firma Grenzebach zu schützen. Betroffen war auch Niederschönenfeld. Dort konnte die Friedberger Ach wegen der Fluten der Donau nicht mehr abfließen.

Geradezu dramatische Szenen spielten sich im Überschwemmungsgebiet bei Oberndorf ab. Dort wagte sich ein 53-Jähriger auf dem Fahrrad durch das Hochwasser – und dieses riss ihn in einer Senke mit. Der Mann schaffte es im hüfthohen Wasser, sich an einem Baum festzuhalten. Er schrie um Hilfe, wurde aber erst nach längerer Zeit entdeckt. Eine Rettungsaktion lief an. Unter großer Gefahr gelang es einem Mitarbeiter der Flussmeisterstelle und einem Feuerwehrmann, den 53-Jährigen aus den kalten Fluten zu holen.

Wassermengen rissen das Auto weg

In den Wochen zuvor hatte es in der näheren Umgebung zwei ähnliche Vorfälle gegeben. Unweit von Marxheim riss die Strömung des Donau-Hochwassers ein mit zwei Jägern (78 und 49 Jahre alt) besetztes Auto mit. Ihnen rettete ein Notruf per Mobiltelefon möglicherweise das Leben. Ein anderer Autofahrer wollte an Christi Himmelfahrt mit seinem Auto von der Donautalstraße über die Wanner-Baggerseen zur Kreisstraße Nordheim – Genderkingen gelangen. Auch dort schwemmten die Wassermassen den Wagen weg. Der 35-Jährige erreichte schwimmend nur mit Mühe das Ufer.

Bis an die Firma Grenzebach reichten in Hamlar die Fluten des Egelseebachs heran. Um das Unternehmen zu schützen, wurde ein Damm errichtet. Bild: WWA Donauwörth

Insgesamt betrachtet sei der Donau-Ries-Kreis in jenen Tagen im Vergleich zu anderen Gegenden „noch glimpflich davongekommen“, bilanziert Ludwig Humbaur vom Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirtschaftsamts.

Was in den vergangenen 20 Jahren in Sachen Hochwasserschutz passiert ist

Um mögliche Katastrophen dieser Art zu verhindern, wurden in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Schutzmaßnahmen angepackt. Nach Angaben der Behörde flossen von 2001 bis 2018 im Landkreis Donau-Ries fast 20 Millionen Euro in solche Projekte. Die Betreiber der Kraftwerke an Donau und Lech sanierten und stabilisierten die Dämme auf diesen Abschnitten. Auch andere Deiche wurden verstärkt.

Diese Höfe bei Altisheim waren vom Wasser eingeschlossen. Bild: Sisulak

Wo immer es geht, gebe man den Flüssen aber auch mehr Raum, um sich bei Hochwasser ausbreiten zu können, so Bernhard von Roda. An kleineren Gewässern, die vor allem bei Starkregen für Gefahr sorgen können, entstanden Rückhaltebecken. Dies geschah beispielsweise im Nordries, an der Ussel zwischen Itzing und Hochfeld sowie bei Riedlingen. Kommunen lassen Konzepte erstellen, wie die Gefahr verkleinert werden können. Gerade Sturzfluten richteten in den vergangenen Jahren ordentlich Schaden an. Am extremsten war die Situation 2017 in Otting.

Ein weiterer Punkt, auf den Bernhard von Roda hinweist: Werden neue Wohngebiete ausgewiesen, dürfen sie bestehende Gewässer nicht mit Regenwasser belasten. Dafür werden Rückhaltebecken und Zisternen gebaut.

Aktuell laufen größere Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Stadt Donauwörth und im Mertinger Ortsteil Heißesheim.